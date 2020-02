Domani (sabato 22 Febbraio) alle ore 16.30 andrà in onda a Verissimo l’intervista esclusiva di Silvia Toffanin a Serena Enardu, ex concorrente del Grande Fratello Vip e compagna di Pago. Dalle prime indiscrezioni che sono state anticipate proprio dal sito di Mediaset Play, è emerso che Serena avrebbe dichiarato alla conduttrice tutto il suo grande amore per Pago senza dimenticare però di trattare anche le paure che tanto l'affliggono. Dopo aver passato in rassegna insieme a Silvia Toffanin il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello ed aver spiegato le vere motivazioni che l’hanno portata a vivere questa esperienza, Serena ha infatti svelato che sarebbe pronta a sposarsi, diventando così la moglie del suo amato compagno: ”Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei", sono state queste le parole esatte pronunciate proprio da Serena Enardu.

‘Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio’

Serena Enardu, dopo essere stata eliminata lunedì sera (17 Febbraio) dalla casa più spiata d’Italia, è tornata a viversi la sua vita lontana dalla telecamere e dai microfoni. L’imprenditrice sarda, per la prima volta a Verissimo (il programma che va in onda ogni sabato su Canale 5), ha parlato a lungo con Silvia Toffanin della sua relazione con Pago. La relazione sembra pronta a decollare di nuovo dopo il brutto arresto subìto la scorsa estate in seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island Vip.

Oggi Serena appare molto più convinta del suo sentimento, tanto che è pronta a sposare il cantante: "Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio", ha infatti dichiarato Serena. La donna, ha inoltre sottolineato di non averlo mai tradito e di essere molto dispiaciuta di averlo fatto soffrire quando la loro relazione ha subito uno stop proprio a seguito di quanto era accaduto a Temptation Island Vip.

Infine Serena ha affermato di aver paura di avere un figlio anche se il desiderio di diventare mamma non le manca.

Serena ha paura di diventare nuovamente mamma

Serena, lo ricordiamo, è mamma di un ragazzo adolescente avuto da una passata relazione: alla precisa domanda della Toffanin, Serena ha fatto sapere di aver vissuto una prima difficile situazione e di non essere certa di voler di nuovo affrontare una gravidanza.

Il pensiero di avere un altro figlio e di essere nuovamente abbandonata, in definitiva, spaventa molto Serena. Pago più volte ha espresso il desiderio di diventare nuovamente papà, ma ad oggi, anche a seguito delle esperienze vissute, pare che la coppia non sia ancora pronta.