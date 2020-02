È appena terminata la registrazione dell'ultimo speciale del sabato di Amici 19: "Vicolo delle News" ha informato i telespettatori che sono stati i cantanti Jacopo, Francesco e Martina ad aggiudicarsi le tre maglie verdi rimanenti. Il serale di quest'anno, inoltre, non prevede né i coach né le squadre "Bianca" e "Blu": i dieci talenti in gara saranno tutti contro tutti e le loro performance saranno votate da una giuria di qualità e dalla commissione interna.

Tre cantanti accedono al serale di Amici 19

C'era grande attesa da parte dei fan di Amici 19 nel leggere le anticipazioni dell'ultima puntata pomeridiana, ovvero quella che è stata registrata poche ore fa a Cinecittà e che il pubblico vedrà in tv sabato 22 febbraio. Il blog "Vicolo delle News" fa sapere che le ultime tre maglie verdi a disposizione le hanno conquistate tre cantanti, tra conferme e qualche sorpresa.

La prima sfida a squadre della giornata è stata vinta da quella capitanata da Gaia, perciò Jacopo ha potuto affrontare la giuria di tre esperti per provare a ricevere l'idoneità al serale: il giovane ha ottenuto tre sì ed è diventato l'ottavo allievo ad entrare a far parte del cast del prime time.

Il secondo confronto a squadre è stato vinto da quella guidata da Giulia, che ha candidato l'amico Francesco alla maglia verde: il cantautore ha convinto tutti e si è aggiudicato il penultimo posto disponibile.

Matteo, Stefano e Martina, invece, si sono esibiti davanti a tre membri esterni alla commissione, che hanno deciso che fosse la cantante torinese la più meritevole di approdare alla fase successiva del programma.

A completare il cast di talenti in gara al serale di Amici 19, dunque, sono Jacopo, Francesco e Martina, mentre Stefano e Matteo sono stati eliminati ad un passo dal sogno.

Addio a 'Bianchi' e 'Blu' al serale di Amici 19

Le esclusioni di talenti come Matteo e Stefano dal serale faranno sicuramente discutere tanto quanto altre scelte che gli addetti ai lavori hanno fatto per le puntate in prime time di Amici 19.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, anticipa che a partire da venerdì 28 febbraio non ci sarà il consueto confronto tra "Bianchi" e "Blu": dopo tanti anni dall'invenzione di questo meccanismo, gli autori del talent-show hanno deciso di non proporre nessuna squadra quest'anno, ma di mettere su un tutti contro tutti.

Oggi Maria De Filippi ha spiegato a grandi linee come si svolgeranno gli appuntamenti serali del suo format. Tra una settimana, e per tre venerdì di seguito, i 10 allievi in gara si esibiranno davanti a due giurie: una composta dai professori della commissione e un'altra di qualità formata da personaggi ancora top secret.

Al Bano e Romina Power confermati ad Amici 19

Un'altra piccola novità che la presentatrice di Amici ha svelato nel corso della registrazione odierna è quella della presenza nel cast del serale di una coppia amatissima: Al Bano Carrisi e Romina Power parteciperanno a tutte le puntate del talent-show in programma ed avranno un ruolo ancora tutto da scoprire.

I sei appuntamenti in prima serata previsti, inoltre, saranno rigorosamente in diretta e in uno di questi è prevista una doppia eliminazione. Ricapitolando: al serale di Amici 19 non ci saranno né le squadre "Bianchi" e "Blu" né i direttori artistici, i ragazzi saranno votati da due giurie e la messa in onda dovrebbe cambiare dal venerdì al sabato sera dopo le prime 4 puntate.

Ancora non è trapelata nessuna indiscrezione, infine, sui personaggi che siederanno nella temibile giuria di qualità che, assieme a quella composta dagli insegnanti della scuola, avrà un ruolo determinante nel percorso di cantanti e ballerini fino alla finale.