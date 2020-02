Si è conclusa la 70° edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. I 24 Big protagonisti di questa edizione si sono esibiti nuovamente sul palco dell'Ariston per far riascoltare al pubblico a casa i loro brani e per permettere la proclamazione della canzone vincitrice di quest'anno. Ad avere la meglio, al rush finale, è stato il bravissimo Diodato con il brano 'Fai rumore' che si è portato a casa la vittoria di questa edizione.

Diodato è il vincitore del 70° Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Fai rumore'

Nel corso degli ultimi minuti di messa in onda della serata finale di Sanremo 2020, i due cantanti arrivati all'ultimo duello sono stati: Diodato e Francesco Gabbani, entrambi favoriti dai bookmakers e dagli scommettitori per questa edizione.

Ad avere la meglio, però, è stato Diodato con il suo intenso brano 'Fai rumore' che fin dal primo ascolto era apparso come uno dei più belli in assoluto tra quelli presentati per questa 70° edizione della kermesse musicale di Rai 1.

Secondo posto, quindi, per Francesco Gabbani che tuttavia il Festival lo ha già vinto qualche anno fa prima nella categoria 'Nuove proposte' e poi in quella 'Big' con il brano 'Occidentali's Karma'. Terzo posto, invece, per la band rivelazione di quest'anno: i Pinguini Tattici Nucleari con il brano 'Ringo Star'.

Seguono al quarto posto Le Vibrazioni con il brano 'Dov'è'.

Tra i favoriti di questa edizione vi era anche la bellissima Elodie con il brano 'Andromeda' che tuttavia si è dovuta accontentare della settima posizione in classifica mentre Anastasio si è fermato alla tredicesima posizione. Ultimo posto in classifica, invece, per il giovane Riki. La Lamborghini, invece, si è piazzata alla 21esima posizione.

Ascolti da record anche per la finalissima del Festival di Sanremo

Anche la finale del Festival di Sanremo 2020 ha confermato gli ottimi risultati di ascolto di tutte le altre serate della kermesse musicale. Nel dettaglio, infatti, sono stati quasi 11 milioni e mezzo gli Italiani che hanno seguito la quinta serata del Festival, che ha totalizzato un ascolto medio superiore al 60% di share e picchi che sono arrivati a sfiorare il 75% in seconda serata.

Numeri a dir poco da capogiro che fanno ben sperare in vista di un possibile 'Amadeus Bis' per il prossimo anno.

Terminato l'appuntamento con la kermesse musicale, il conduttore tornerà nuovamente al timone de I Soliti Ignoti, il fortunatissimo game show dell'access prime time di Rai 1. E nella puntata di lunedì sera, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da TvBlog.it, dovrebbe esserci proprio il vincitore del Festival di Sanremo come 'guest star'.