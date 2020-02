Come una madre, la fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Incontrada, è giunta alla seconda delle tre puntate. Al centro delle vicende c'è Angela, una donna che ha preso a cuore la storia di due bambini che hanno perso la propria madre. Nella puntata di domenica, 9 febbraio, la donna raggiungerà Roma, ma gli uomini da cui fuggiva saranno sulle sue tracce e non sarà facile riuscire a seminarli.

Spoiler Come Una Madre, seconda puntata del 9 febbraio: Angela raggiunge Roma con i bambini

Le anticipazioni di Come una madre raccontano che nella seconda puntata Angela, Bruno e Valentina, riusciranno a raggiungere Roma.

I tre fuggiranno da alcuni uomini che hanno assassinato Elena, la madre dei bambini. Angela, una donna che ha perso suo figlio poco tempo prima, prenderà a cuore il destino dei bambini della sua vicina di casa, ma nel farlo confonderà le idee dei servizi segreti. Le Forze dell'Ordine, infatti, vedranno in Angela la principale sospettata per la morte della sua amica e la donna sarà costretta a scappare con Bruno e Valentina, sperando nell'aiuto del suo ex marito che vive a Roma.

La nuova fiction di Rai 1 è una fuga alla ricerca delle verità, con momenti molto emozionanti che emergeranno dalle vite difficili dei protagonisti, ma anche tanti momenti positivi che insegneranno a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Per Angela questa nuova avventura rappresenta un diverso obiettivo da raggiungere, dopo il vuoto vissuto per la tragica perdita del suo piccolo Matteo. Per i bambini, Bruno e Valentina, la donna rappresenta un nuovo inizio dopo la dolorosa perdita della loro madre.

Trama di Come Una Madre, seconda puntata: un uomo potente giungerà in aiuto dei protagonisti

I protagonisti, nel corso della seconda puntata di Come una madre, si confronteranno, confidandosi il proprio passato e rafforzando il legame e l'affetto tra di loro.

Gli inseguitori non si faranno intimidire dalla distanza e riusciranno a trovare la donna con i bambini, anche Roma. Fortunatamente, i protagonisti riusciranno a trovare in un personaggio molto potente un aiuto per risolvere i propri problemi.

Accanto a Vanessa Incontrada, nella fiction di Rai 1, Come una madre, ci sono Sebastiano Somma, Marco Cocci, Giuseppe Zeno, Katia Ricciarelli, Ninni Bruschetta ed Eleonora Giovanardi.

Gli appuntamenti della miniserie, in totale, sono tre e l'ultimo episodio sarà trasmesso domenica 16 febbraio, su Rai 1, a partire dalle 21:25 circa. La fiction è anche disponibile sulla piattaforma streaming Raiplay, dove il telespettatore può accedere gratuitamente alla visione delle puntate in qualsiasi momento della giornata.