Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sarebbero tornati insieme. A rivelarlo diversi giornali di Gossip, fra cui oggi.it. I due avevano annunciato a giugno 2018 la loro separazione con una frase emblematica: “sembrava una favola. Ma non c’è il lieto”.

Invece è arrivata una piacevole sorpresa per tutti gli amanti del lieto fine. Come è noto Del Piero ha conosciuto sua moglie in un negozio di scarpe nel centro di Torino e da lì sarebbe scoppiato l'amore. I due si sono sposati in gran segreto nel 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Dorotea (11 anni), Tobias (9 anni) e Sasha (7 anni).

Come è noto, dopo la fine dell'esperienza professionale alla Juventus, l'ex capitano bianconero si è trasferito nel 2012 dapprima a Sidney, in Australia, e poi a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove attualmente vive insieme alla sua famiglia. Proprio nella città americana e’ diventato uno stimato imprenditore, una delle attività principali che gestisce e’ nel settore della ristorazione.

I primi attriti fra Del Piero e sua moglie ci sarebbero stati appena trasferiti a Los Angeles.

Una crisi che ha raggiunto la rottura a giugno 2018. Dopo 18 anni di storia d'amore i due si sono lasciati fino al ricongiungimento ufficializzato recentemente tramite il profilo Instagram di Sonia Amoruso. Sull’account social della moglie di Del Piero sono diverse le foto che testimoniano il ritrovato feeling fra i due coniugi. In questa che vi postiamo si nota come fra i due non manchi l’ironia.

Del Piero e l'iniziativa di solidarietà dedicata all'emergenza virus

L'emergenza virus sta mettendo a dura prova la situazione sanitaria ed economica dell'Italia. Proprio Del Piero con la collaborazione dei campioni del mondo a Germania 2006 ha promosso un'iniziativa di solidarietà riguardante proprio tale emergenza e denominata "Be Champion against Covid 19". Tutte le donazioni riferite a tale progetto saranno destinate alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di tute, mascherine e kit d'emergenza.

Un'iniziativa partita già da una settimana e sponsorizzata di recente dall'ex capitano bianconero anche in una diretta Instagram. Alex Del Piero qualche giorno fa ha invitato su Instagram lo showman Fiorello che ha contribuito ulteriormente a promuovere questa iniziativa di solidarietà. Del Piero ha raccontato che oltre a lui anche Fabio Cannavaro si sta impegnando molto nel promuovere "Be Champion against Covid 19". L'ex difensore centrale della Juventus si trova in quarantena in Cina ed avrebbe confermato che la nazione asiatica sta riuscendo a sconfiggere il virus proprio grazie all'isolamento.