Paolo Ciavarro è risultato essere, sicuramente, uno dei personaggi più schivi e sensibili all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il figlio d'arte è attualmente sulle varie pagine di Gossip per la sua relazione con Clizia Incorvaia. Paolo non ha fatto passare giorno in cui non ha mandato messaggi d'amore alla sua bella, l'influencer a sua volta gli ha dedicato spesso la ribalta sui social. La precedente storia con Alicia Bosco sembrerebbe essere ormai solo un ricordo, Paolo è tornato a parlare della questione legata alla sua ex confrontandosi con Paola Di Benedetto: "Abbiamo fatto tanti errori".

Paolo Ciavarro e la sua ex

La storia intrapresa con Clizia Incorvaia ha sicuramente fatto passare in secondo piano, nei pensieri di Paolo Ciavarro, quella con la sua ex fidanzata Alicia Bosco. Alicia e Paolo si erano conosciuti nel 2013 e sono stati una coppia quasi perfetta fino al 2018, anno della loro definitiva separazione. La ragazza era intervenuta spesso in difesa di Ciavarro quando questo veniva tacciato di stare in televisione perché raccomandato. La coppia si era anche presentata come tale alle rispettive famiglie, questo per far capire il legame forte intercorso fra loro.

Paolo si confronta con Paola Di Benedetto

Nelle ultima ore Paolo Ciavarro è tornato a parlare della sua ex, Alicia Bosco. Lo ha fatto confrontandosi e in un certo senso aprendosi con la sua 'collega' al GF Vip Paola Di Benedetto. Ciavarro ha confidato di essere rimasto in ottimi rapporti con Alicia e ogni tanto di vederla, anche se lei è fidanzata e di questo ne è assolutamente contento. Paola ha chiesto al biondo gieffino quali sono stati i motivi della rottura, visto che la storia era così bella e piena d'amore.

Paolo ha risposto in maniera molto netta e sentita: "Abbiamo fatto tanti errori". Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha poi aggiunto: "Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona", questo per far comprendere a Paola il fatto che i due sono rimasti in ottimi rapporti. La Di Benedetto si è rivelata una delle donne più sensibili all'interno della casa, lo ha dimostrato anche quando Adriana Volpe ha deciso repentinamente di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Paola si è complimentata con Paolo e con il suo modo di essere, soprattutto per come ha gestito la situazione con la sua ex e di come ha preso consapevolezza della fine della sua storia, senza isterismi e nervosismi. Ciavarro è stato sicuramente soddisfatto del confronto avuto con la gieffina, ha potuto in un certo senso liberarsi del suo passato raccontando la sua relazione. Finito il reality lo attenderà una bella storia d'amore con la sua Clizia.