Le puntate di Il Paradiso delle signore, in onda su Rai1 dal 30 marzo al 3 aprile, sono ricche di novità e di eventi che, sicuramente, genereranno tante emozioni nei cuori dei fedeli spettatori. Le anticipazioni rivelano che Gabriella trascorrerà del tempo con Cosimo, Riccardo chiederà a sua zia di poter portare la fidanzata alle nozze e Federico deciderà di sottoporsi a un nuovo intervento per provare a riacquistare la mobilità delle gambe.

Il Paradiso delle signore, episodi dal 30 marzo al 3 aprile: Salvatore colpirà Cosimo

Le anticipazioni degli episodi di Il Paradiso delle signore rivelano che ci saranno momenti di tensione tra Gabriella e Salvatore. La donna, infatti, a causa di una brutta influenza, deciderà di rimanere in hotel a Parigi per non rischiare di aggravare le sue condizioni di salute, ma Salvatore, dubbioso riguardo alle parole della fidanzata, penserà subito al peggio immaginando qualcuno in sua compagnia. In realtà, l'uomo ha perfettamente ragione, infatti a prendersi cura di Gabriella ci sarà Cosimo.

Salvatore avrà conferma dei suoi dubbi quando vedrà una foto pubblicata su una rivista francese. In seguito a questa scoperta, ci sarà un confronto tra i due e, alla fine, Gabriella deciderà di prendersi un periodo di pausa dal suo compagno. Amato, non riuscendo a sopportare l'intromissione di Cosimo nella loro storia, avrà uno scontro con lui che sfocerà in violenza. La notizia del loro scontro non rimarrà segreta, ma si diffonderà nella caffetteria.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore arriverà Laura Parisi in veste di nuova Venere. La donna verrà assunta da Vittorio, ma non riuscirà a conquistare la fiducia di Clelia, che continuerà metterla alla prova nel tentativo di verificare le sue capacità.

Il Paradiso delle signore, trame dal 30 marzo al 3 aprile: Marta deciderà di sottoporsi a una cura per la fertilità

Gli spoiler delle puntate di Il Paradiso delle Signore svelano che la contessa Adelaide deciderà di interpellare suo nipote Riccardo per chiedergli di farle da testimone al suo matrimonio con Achille.

Il giovane Guarnieri accetterà di buon grado la proposta, ma porrà una condizione: la presenza della sua compagna Angela. La contessa di Sant' Erasmo rimarrà inorridita da questa richiesta e rifiuterà immediatamente.

Nel frattempo, Marta scoprirà che una sua vecchia compagna di scuola è rimasta incinta a seguito di una cura per la fertilità. La Guarnieri, desiderosa di diventare mamma, deciderà di sottoporsi allo stesso trattamento, anche se suo marito Vittorio sarà contrario.

Intanto Agnese, sarà di cattivo umore per la crisi di coppia tra suo figlio Salvatore e Gabriella e deciderà di rivolgersi ad Armando per un conforto.

Anticipazioni Tv di Il Paradiso delle signore fino al 3 aprile: Luciano deciderà di chiedere aiuto a uno strozzino

Le anticipazioni degli episodi di Il Paradiso delle signore rivelano che Federico, desideroso di recuperare l'uso delle gambe, prenderà la difficile decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico. Purtroppo, per eseguire l'operazione, servirà una grande somma di denaro e i genitori, determinati nel loro intento, inizieranno a vagliare ogni strategia possibile per riuscire ad ottenere i soldi necessari. Nel frattempo, Ernesta, una vecchia zia di Silvia, si ammalerà e Luciano deciderà di ospitarla nella loro casa per aiutarla a guarire.

La donna, per ringraziarlo della generosità ricevuta, gli prometterà la somma per far si che Federico affronti l'intervento. Luciano rimarrà sorpreso da questa proposta e accetterà di buon grado, ma ben presto scoprirà che la zia di Silvia è stata truffata e che non esiste più alcun denaro.

L'uomo, distrutto dal dolore, deciderà di chiedere aiuto a uno strozzino, ma grazie all'intervento di Clelia la sua iniziativa andrà in fumo.