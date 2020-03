Come molti personaggi famosi, anche Alfonso Signorini ha deciso di intrattenere i suoi fan di Instagram con una diretta, l'occasione giusta per parlare anche dell'uscita di Adriana Volpe dalla casa del GF VIP. Ieri pomeriggio, infatti, la concorrente è stata chiamata dalla produzione per essere informata su questioni molto importanti inerenti la sua famiglia. Dopo poco, la protagonista della vicenda ha raggiunto tutti i suoi amici in giardino e li ha informati del fatto che sarebbe dovuta immediatamente uscire.

I concorrenti hanno fatto delle domande per cercare di capire cosa fosse successo, ma la Volpe è stata alquanto reticente. Tuttavia, ci ha pensato il conduttore a fornire ai telespettatori qualche risposta in più. Nel caso specifico, il direttore di Chi ha detto che un parente dell'ex conduttrice RAI non sta bene.

Adriana Volpe ha abbandonato la casa del GF VIP

L'uscita dalla casa del GF VIP di Adriana Volpe è stato un evento che ha spiazzato tutti. La donna si è limitata a dire che ci sono delle questioni molto serie e molto private che deve risolvere.

In questo momento deve adempiere ai suoi doveri di moglie e di madre, per tale ragione, non può più continuare la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia. Tutti i coinquilini, ovviamente, si sono commossi dinanzi la notizia. Molti sono scoppiati in lacrime ed hanno calorosamente abbracciato la donna. Ad ogni modo, i telespettatori si sono chiesti cosa avesse spinto nel dettaglio l'ex concorrente a prendere questa decisione così drastica.

Ebbene, Alfonso Signorini ha chiarito un po' meglio la situazione di Adriana Volpe.

Le parole di Alfonso Signorini sulla questione

In particolar modo, il presentatore del Grande Fratello VIP 4, in una diretta su Instagram, ha detto che la Volpe ha avuto grossi problemi familiari legati ad un parente malato. Erano diverse settimane che la produzione del reality si teneva in contatto con la donna per informarla della situazione.

Nelle ultime ore, però, le condizioni di questa persona appartenente alla cerchia familiare di Adriana si sarebbero aggravate. Per questo motivo, la donna è stata costretta ad abbandonare il gioco per gestire la situazione lontano dalle telecamere. "Adriana Volpe è uscita per problemi legati a quella malattia" ha chiosato Signorini.

Grande perdita per il reality show

Il presentatore, inoltre, ha aggiunto di essere molto rammaricato non solo per quello che è accaduto ad Adriana, ma anche per la grande perdita che si è verificata nel GF VIP. La Volpe, infatti, era un punto di riferimento per molti, la sua uscita ha segnato sicuramente tutti.

Signorini, inoltre, nel corso della diretta ha anche palesato le sue evidenti difficoltà nel continuare a condurre un programma televisivo di questo calibro in un periodo tormentato come questo. Dirigere tutto da Milano non è per lui una cosa semplice.