Ad Amici 19 continua a tenere la querelle tra Javier Rojas e la giuria. In particolare il danzatore cubano ha messo nel mirino Vanessa Incontrada e Luciano Cannito. Il giovane allievo dopo aver ascoltato le ultime parole dei giurati, è letteralmente sbottato. Per chi non avesse seguito la vicenda, in occasione della terza puntata del Serale di Amici, Javier a causa dell'ennesima sconfitta contro Nicolai Gorodeskii, ha minacciato l'abbandono della scuola. Il giovane una volta rientrato negli studi Mediaset, se l'è presa con la Incontrada tanto da dare adito ad uno scontro piuttosto acceso.

Javier vs Cannito

Javier Rojas, martedì 18 marzo, ha ricevuto un video in casetta da Luciano Cannito. Quest'ultimo, dopo essere stato definito "incompetente" dal ballerino, ha ripreso duramente l'allievo. Per la precisione Cannito ha puntualizzato che alcuni passi di ballo, cambiano denominazione in base al Paese. Prima di concludere il messaggio, Luciano Cannito ha affermato: "Probabilmente mi ringrazierai, perché ti ho dato questa informazione che non conoscevi”. A quanto pare le parole del maestro non sono state affatto apprezzate dal diretto interessato.

Il ballerino cubano nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo si è scagliato contro il maestro.

Il Rojas ha ribadito che meritava lui la vittoria contro Nicolai, poiché l'interpretazione del suo rivale non era reale. Inoltre Javier ha affermato che, più vede il video delle due esibizioni, più è convinto di essere stato migliore. Per questo motivo l'allievo ha fermamente dichiarato di non essere d'accordo con le affermazioni di Luciano Cannito.

Rojas si scaglia contro l'intervista della Incontrada

Nei giorni scorsi Vanessa Incontrada ha rilasciato un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. L'attrice e giurata del Serale di Amici ha rivelato che, avendo frequentato ginnastica ritmica a livello agonistico, ha tutte le competenze per giudicare le esibizioni di danza.

A tal proposito Javier Rojas ha dichiarato: "Sono molto deluso per quello che ha detto Vanessa Incontrada.

E' un'attrice e dovrebbe capire chi interpreta meglio". Inoltre il danzatore cubano ha messo nel mirino anche Gabry Ponte. Javier, infatti, è convinto che il deejay non sappia minimamente cosa significhi avere la tecnica nelle coreografie di ballo.

Il pensiero di Nicolai Gorodeskii

Al contrario di quanto detto da Javier Rojas, Nicolai Gorodeskii ha preso le difese di Luciano Cannito. Il ballerino ucraino è sicuro di aver ballato meglio del suo rivale. L'unico rammarico dell'allievo è quello di aver perso la concentrazione, a causa dei numerosi litigi avvenuti durante la diretta. Infine ha lanciato la stoccata nei confronti di Javier Rojas, in vista della finale di venerdì 20 marzo: "So che posso fare meglio.

Sono tecnicamente più forte."