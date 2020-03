Vanessa Incontrada attraverso una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della nuova esperienza come giudice nel Serale di Amici. L'attrice italo-iberica durante l'intervista si è voluta togliere un sassolino dalle scarpe, facendo chiarezza sulle polemiche con gli Allievi.

Per capire cosa è accaduto, bisogna andare indietro di qualche giorno. In occasione della seconda puntata del Serale, la maestra Alessandra Celentano aveva etichettato il trio di giurati formato da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Berté come degli "incompetenti".

La Incontrada replica a Javier

Durante la terza puntata di Amici, Vanessa Incontrada è stata protagonista di uno scontro piuttosto acceso con il ballerino Javier Rojas. Quest'ultimo, in particolare dopo essere uscito sconfitto nella sfida con Nicolai ha accusato i tre giurati di non essere in grado di giudicarlo.

Per questo motivo durante l'intervista rilasciata su Tv Sorrisi e Canzoni, la giurata ha voluto fare una precisazione: "Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico e sono arrivata fino ai Campionati Europei".

Stando a quanto riportato dalla Incontrada, la disciplina che ha studiato in qualche modo ha a che fare con la danza. Dunque, sulla base di questo, Vanessa Incontrada non si sente una persona incompetente nel giudicare delle esibizioni di ballo.

Archiviato il capitolo legato all'allievo cubano, l'attuale giurata della scuola talent più famosa d'Italia ha raccontato in quale rapporto si trova con gli altri suoi colleghi.

La Incontrada si è espressa soprattutto su Loredana Bertè, confessando che durante la prima puntata del Serale dietro le quinte la cantante le ha preso la mano per fare l'ingresso in studio: "Siamo entrate così, è stato bello".

La telefonata di Maria De Filippi

Vanessa Incontrada è la prima volta che ricopre il ruolo di giurata nel Serale di Amici. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l'attrice ha affermato di avere ricevuto una telefonata da parte di Maria De Filippi.

Vanessa senza neanche sapere di cosa si trattasse, ha prontamente risposto in modo positivo: "Scelgo sempre le cose d'istinto".

Inoltre, Vanessa Incontrada ha dichiarato che con la conduttrice Mediaset si trova in perfetta sintonia: "Capisco subito ciò che pensa". La giurata ha ammesso che tra loro servono poche parole, ma al contempo stesso c'è molta fisicità.

Vanessa dice la sua sull'emergenza sanitaria in Italia e nel mondo

A Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada ha fornito la sua opinione anche in merito all'emergenza sanitaria che sta attraversando l'Italia e il mondo. La nota attrice ha ammesso di non essere spaventata per la situazione, ma di essere rammaricata.

Sebbene Vanessa non abbia paura ha dichiarato di essere incredula per quanto sta accadendo: "Mi sento impotente perché non conosciamo bene quello contro cui stiamo lottando".