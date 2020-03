Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la TV Soap Iberica di grande successo trasmessa su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda dal 22 al 27 marzo 2020 rivelano che la tata Fulgencia assisterà a una scena sconvolgente tra Celia e Milagros. Ramon Palacios si sentirà in colpa per aver ferito Felipe Alvarez Hermoso. Infine Betan continuerà a ricattare Samuel Alday per la somma di denaro che deve restituirgli.

Una Vita puntate dal 22-27 marzo: Felipe predisposto a perdonare Ramon

Le trame di Una Vita, relative alle nuove puntate che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere in onda da lunedì 22 a venerdì 27 marzo, annunciano che Samuel prometterà di rivendicarsi su Lucia Alvarado, la quale ha deciso di Ufficializzare la sua storia d'amore con Telmo Martinez.

Il Priore Espineira non saprà cosa fare per entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez, ragion per cui suggerirà all’Alday di ritornare da lui non appena avrà un'idea ben precisa su come agire. Intanto Ramon si sentirà in colpa per aver accidentalmente causato una ferita a Felipe, sparandogli per sbaglio. Tuttavia l'Alvarez Hermoso sembrerà predisposto a perdonare il suo grande amico Palacios.

Una Vita, spoiler

Le anticipazioni di Una Vita in programmazione dalla settimana prossima, svelano che Samuel si recherà alla festa di fidanzamento di Lucia e Telmo: qui li insulterà dinanzi a tutti gli invitati.

A tal proposito, l'ex marito di Blanca accuserà anche Felipe di essere un vigliacco, in quanto non ha forzato l'Alvarado a sposarlo. Nel frattempo le contraddizioni tra Celia e Fulgencia, la tata ingaggiata da Lolita Casado per prenderai cura di Milagros, continueranno ad andare avanti. Infatti la moglie dell'Alvarez Hermoso riterrà che la balia sia una vera e propria incompetente, tanto che non smetterà di puntualizzarlo ogni volta che potrà.

La vicenda andrà a peggiorare non appena Fulgencia vedrà Celia fare una cosa preoccupante con Milagros, ragion per cui la donna sconvolta scapperà da Acacias 38.

Una Vita: Betan obbliga Samuel a terrorizzare un cliente

Le trame di Una Vita rivelano che Padre Bartolomè, l'amico di Telmo che ha presenziato alla celebrazione del funerale di Fra Guillermo, incomincerà a mettersi alla ricerca dei certificati che possono mettere a repentaglio il priore Espineira: qui troverà qualcosa di assoluta importanza.

Intanto Betan si recherà di nuovo a trovare l'Alday per obbligarlo a terrorizzare, o addirittura uccidere qualora la questione si aggravasse, un cliente che non rispetta le regole. Con questo metodo, Samuel potrà avere la possibilità di pagare il debito di denaro che ha con l'usuraio. Ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli episodi settimanali della soap opera collegandosi sul sito internet Mediaset Play, del quale è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per cellulari e tablet.