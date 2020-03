Cosa sta succedendo nel privato di due personaggi molto amati come Giulia De Lellis e Andrea Damante? Stando ai rumors che circolano da qualche settimana sul web, sembra proprio che entrambi gli ex protagonisti di Uomini e donne stiano vivendo un periodo di crisi con i rispettivi fidanzati. Le ultime indiscrezioni, inoltre, sostengono che il dj abbia chiuso con la bella Claudia Coppola proprio nei giorni in cui l'influencer si sarebbe allontanata dal compagno Andrea Iannone.

Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbero essere di nuovo single

Sembra farsi sempre più ingarbugliata la situazione sentimentale di due ex protagonisti di Uomini e Donne: Giulia De Lellis e Andrea Damante. Da qualche tempo a questa parte, infatti, vari siti di Gossip riportano l'indiscrezione secondo la quale il dj e l'influencer sarebbero in crisi con i rispettivi fidanzati: lui con Claudia Coppola, lei con Iannone.

Ieri, lunedì 9 marzo, era il 30esimo compleanno del siciliano e quella che dovrebbe essere la sua compagna non si è esposta sui social network per fargli gli auguri.

L'ultima foto che la coppia ha condiviso su Instagram, come fa notare il blog "Very Inutil People", risale al 5 febbraio, quando i due hanno fatto una romantica vacanza sulla neve.

Le voci su una presunta rottura non sembrerebbero così tanto infondate se non fosse per uno strano episodio risalente a due giorni fa e che coinvolge anche la 24enne romana.

Claudia Coppola e Giulia De Lellis a Forte dei Marmi l'8 marzo? Il gossip

A far pensare che stia accadendo qualcosa nel privato di Andrea Damante, è la presunta presenza a Forte dei Marmi di due ragazze che hanno fatto parte della sua vita. Lo scorso 8 marzo, infatti, il dj avrebbe dovuto suonare in una discoteca della città appena citata ma, per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle norme imposte dal Governo in questi giorni, la serata è stata annullata.

In rete, però, si vocifera che sia Claudia Coppola che Giulia De Lellis domenica scorsa erano nei pressi della località dove il "Dama" avrebbe dovuto presenziare come ospite. Come mai? Qualora questa indiscrezione fosse vera, i fan si domandano cosa ci facesse soprattutto l'influencer romana nella città che il suo ex fidanzato avrebbe dovuto raggiungere per lavoro: che ci sia un reale riavvicinamento in corso tra i "Damellis"?

Andrea Iannone e Giulia De Lellis ancora distanti

Le voci di crisi, o addirittura di rottura, non circolano soltanto su Andrea Damante e Claudia Coppola: stando a quello che riportano le riviste e i siti di gossip, anche Giulia De Lellis non starebbe vivendo un periodo sereno dal punto di vista sentimentale.

La storia d'amore tra l'influencer e Andrea Iannone starebbe scricchiolando da qualche settimana e, più precisamente, da quando lui è stato accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive.

Secondo "Chi", la ragazza avrebbe preso in affitto una casa a Pomezia per stare vicino ai suoi parenti e si sarebbero perse le sue tracce dalla lussuosa villa di Lugano dove conviveva con il pilota di Moto GP. Un'indiscrezione delle scorse ore, invece, sostiene la 24enne ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto riguardanti il libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" che ha scritto sui tradimenti ricevuti da Damante: per i bene informati, questo gesto sarebbe un "antipasto" di un ennesimo riavvicinamento tra i due ex.

Al momento, nessuno dei quattro protagonisti di questi rumors si è esposto per confermare o smentire, perciò i fan continuano a sognare un ritorno di fiamma tra i "Damellis" a poco meno di un anno dal loro ultimo addio.