Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ancora fidanzati? È questa la domanda che si stanno facendo da qualche settimana i fan della ragazza, soprattutto a fronte dei tantissimi Gossip che stanno circolando sulla coppia nell'ultimo periodo. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, per esempio, sostiene che l'influencer non sia più stata vista nella casa di Lugano dove convive con il compagno, anzi pare che ne abbia addirittura affittata un'altra a Pomezia per stare vicina alla famiglia.

Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Giulia De Lellis

Sono passati pochi giorni da quando Giulia De Lellis ha usato Instagram per smentire a suo modo le voci che sono circolate su una presunta crisi in corso con Andrea Iannone. "Leggo notizie infondate, è tutto ok. Mi sto solo rilassando in famiglia", ha detto la giovane in alcune stories che molti siti hanno riportato di recente. Il numero della rivista "Chi" che è uscito mercoledì 4 marzo, però, rilancia nuove interessanti indiscrezioni sulla vita privata dell'influencer.

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: "Ad avvalorare la tesi di una crisi in corso tra Giulia e Andrea, è il fatto che lei non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha la casa il pilota e dove lei si era trasferita". Insomma, pare che la romana non metta piede da un po' di tempo nella lussuosa abitazione del fidanzato, quella nella quale era andata ad abitare la scorsa estate, pochissimo tempo dopo essersi innamorata di Iannone.

Nuova casa vicino Roma per Giulia De Lellis

Oltre che per la sua presunta e prolungata assenza da Lugano, in queste ore Giulia De Lellis è finita al centro del gossip per un'indiscrezione che ha riportato la rivista "Chi" sul suo privato. "Pare che la ragazza abbia preso casa in affitto a Pomezia, vicino alla sua famiglia", fa sapere il settimanale di Alfonso Signorini nel numero uscito oggi, 4 marzo.

I bene informati, inoltre, si domandano se questa inaspettata mossa della romana altro non sia che il primo passo verso l'inizio di una nuova vita, magari senza Andrea Iannone.

Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essere di nuovo single

Il gossip sul possibile affitto di una casa nei pressi di Roma per stare vicino alla famiglia, sembra avvalorare la tesi secondo la quale tra Giulia e Iannone le cose non andrebbero molto bene ultimamente. Le riviste scandalistiche, infatti, da settimane parlano di una profonda crisi in corso tra i due, probabilmente cominciata da quando lui è stato accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive.

Sebbene la De Lellis ogni tanto pubblichi qualche Instagram Stories dove si intravede il fidanzato, sembrano lontani i tempi in cui il loro amore veniva condiviso in tutte le sue sfaccettature con i fan sui social network. A far aumentare i sospetti sul periodo no che si dice la coppia stia vivendo, sono anche gli incontri che l'influencer ha fatto di recente col suo più famoso ex, Andrea Damante.

I giornalisti sostengono che i due storici volti di Uomini e Donne si siano incrociati prima per caso in un negozio di Milano e poi, qualche giorno dopo, si siano rivisti nel backstage di una sfilata della Milano Fashion Week.

In quest'ultima occasione, inoltre, pare che tra i "Damellis" ci sia stato un complice scambio di sguardi e una cordiale chiacchierata, a conferma del fatto che attualmente sono in buoni rapporti. Il dj, infine, si vocifera che abbia già chiuso la frequentazione con Claudia Coppola: sono un po' di settimane, infatti, che i gossip su una possibile rottura della coppia sono sempre più insistenti.