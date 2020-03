Nei prossimi episodi di Una vita, don Ramon sarà il protagonista assoluto. Le anticipazioni dal 15 al 21 marzo, rivelano che l'uomo tenterà di togliersi la vita, ma verrà salvato da Felipe, il quale finirà per beccarsi un colpo di pistola. Nel frattempo Fulgencia, la balia contattata da Lolita, dopo aver visto qualcosa di sconvolgente nella stanza di Celia fuggirà da Acacias, mentre Telmo e Lucia annunceranno il loro fidanzamento. Infine Jimeno Batan obbligherà Samuel a diventare il suo sicario per ripagarlo del debito.

Una vita, Ramon spara a Felipe per errore

Le anticipazioni Una vita dal 15 al 21 marzo, rivelano che Felipe capirà che Ramon, non riuscendo a superare il lutto che lo ha colpito, è in procinto di togliersi la vita. L'avvocato, a quel punto, si precipiterà a casa dell'amico, ma nel tentativo di evitare che compia l'insano gesto, verrà raggiunto da un colpo di pistola in modo del tutto casuale. Nel frattempo, Tito perderà i sensi durante un incontro ed una volta in ospedale, i medici gli diranno che non potrà mai più combattere a causa di una lesione al cervello che potrebbe ucciderlo.

Ovviamente Iñigo, non appena apprenderà la novità si dispererà, in quanto senza il denaro derivante dagli incontri di Tito non potrà ripagare il debito che ha contratto con lo strozzino. Poco dopo, Jimeno Batan, in seguito all'arresto del suo scagnozzo Filo, obbligherà Samuel a diventare il suo sicario, in modo da potergli ridare i soldi che gli aveva promesso. Intanto Lolita assumerà Fulgencia, una balia per Milagros mentre Celia anziché preoccuparsi di Felipe che è in ospedale, si mostrerà seccata per l'iniziativa della sua ex domestica.

Una vita, trame fino al 21 marzo: Mendez rilascia Ramon

Le trame degli episodi Una vita in onda fino al 21 marzo [VIDEO], ci raccontano che Leonor proverà a rassicurare Iñigo facendogli presente che se avesse bisogno di soldi non dovrebbe fare altro che chiederglieli. Nel frattempo, il commissario Mendez dopo aver accertato che Ramon non aveva nessuna intenzione di sparare a Felipe e che si è trattato solo di uno spiacevole incidente, lo rilascerà.

Intanto l'uomo sarà disperato per ciò che ha fatto all'amico. Poco dopo, Felipe grazie all'intervento dei medici, inizierà lentamente a riprendersi anche se sarà rammaricato da fatto che Celia non sia accanto a lei. L'uomo infatti si renderà conto che per la consorte esiste soltanto Milagros. Intanto Telmo si recherà al capezzale dell'Alvarez Hermoso e gli chiederà di rendere ufficiale la sua storia d'amore con Lucia, ma l'uomo gli consiglierà di fare con calma per evitare le malelingue. Tuttavia, l'ex sacerdote e la Alvarado decideranno di fare a modo loro anche se la ragazza penserà bene di mettere al corrente Samuel delle loro intenzioni.

L'Alday, però, non solo non apprezzerà il gesto della sua mancata sposa, ma le giurerà addirittura vendetta.

Una vita, Fulgencia sconvolta lascia il quartiere

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo Telmo e Lucia organizzare una merenda a La Deliciosa per ufficializzare la loro storia davanti ad amici e parenti. Purtroppo per loro, il momento felice durerà poco visto che Samuel rosso di rabbia, interromperà l'evento ed oltre ad insultarli pesantemente, darà del codardo a Felipe. Nel frattempo, il rapporto tra Celia e Fulgencia sarà sempre più complicato al punto tale che la donna in seguito agli ultimi screzi, entrerà nella stanza della Alvarez Hermoso e dopo aver visto qualcosa di sconvolgente, fuggirà a gambe levate dal quartiere.

Poco dopo, Padre Bartolomé determinato a smascherare padre Espineira, cercherà nell'archivio dell'ordine qualche documento in grado di comprometterlo e finirà per fare una scoperta davvero pericolosa. Di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.