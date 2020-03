Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Giulia De Lellis? Stando ai Gossip che impazzano in queste ore, sembra proprio che la romana sia in procinto di rivoluzionare per l'ennesima volta il suo privato, restando legata ad un passato che forse non è mai andato via realmente. Il sito d'informazione gestito da un famoso paparazzo, infatti, nelle ultime ore riferisce sia che l'influencer è in crisi nera col fidanzato Iannone, sia che stia mettendo la basi per perdonare definitivamente i tradimenti che ha subito da parte dell'ex Damante.

Il gesto di Giulia De Lellis spiazza i curiosi

Non è la prima volta che Giulia De Lellis finisce al centro del gossip per i suoi tormenti d'amore: a poco meno di un anno dall'inizio della bella storia d'amore con Andrea Iannone, si dice che la giovane sia attraversando un periodo di profonda crisi sentimentale.

Sono settimane che l'influencer e il pilota non appaiono insieme né in pubblico né sui social network, e i bene informati si dicono certi del fatto che le cose tra loro non siano affatto idilliache come all'inizio della relazione.

Ad avvalorare questa tesi, c'è uno strano gesto che la romana ha fatto e che il paparazzo Alan Fiordelmondo ha subito condiviso sul suo sito "WolfBreak News".

Dando un'occhiata al seguitissimo profilo Instagram dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ci si rende subito conto che sono sparite tutte le fotografie dedicate al libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza". I giornalisti di gossip, dunque, sostengono che la scelta della 24enne di cancellare dal suo account personale tutti gli scatti nei quali si ricordavano le mancanze di rispetto ricevute da parte di Damante, è una mossa strana che fa riflettere.

"Giulia avrebbe perdonato Andrea eliminando le foto del libro che racconta i tradimenti dell'ex fidanzato", si legge sul portale che per primo ha condiviso questa inaspettata notizia.

Tutti i recenti incontri tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

La sparizione dal profilo Instagram di Giulia De Lellis delle immagini dedicate al libro sui tradimenti di Andrea Damante, non è l'unico indizio che porta a pensare ad un ennesimo riavvicinamento tra loro.

Il paparazzo Alan Fiordelmondo, infatti, ha ricordato ai curiosi che sono tanti gli incontri apparentemente casuali che ci sono stati di recente tra i "Damellis".

Prima un negozio di scarpe personalizzate e poi un evento della Milano Fashion Week sono soltanto due delle occasioni nelle quali gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati avvistati vicini e in atteggiamenti complici.

Quando l'influencer e il dj hanno scambiato due chiacchiere nel backstage di una sfilata, qualcuno li ha fotografati di nascosto e l'intesa tra loro è parsa evidente e mai mutata nel tempo nonostante non stiano più insieme.

Voci di crisi tra Giulia De Lellis e Iannone, Damante e Claudia Coppola

Un altro piccolo tassello che va ad aggiungersi a quelli a favore di un riavvicinamento in corso tra Giulia e Andrea, è quello che riguarda le loro attuali e misteriose vite sentimentali. Sono un paio di settimane, infatti, che i siti di gossip sostengono che la De Lellis stia vivendo una profonda crisi di coppia con Iannone: da quando il pilota è stato accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive, pare che la relazione con l'influencer abbia subito un brusco stop.

Il settimanale "Chi" che è uscito qualche giorno fa, inoltre, ha informato i curiosi del fatto che la giovane da poco ha preso in affitto una casa vicino Pomezia per stare vicino alla famiglia.

Si sarebbero perse le tracce della romana, inoltre, dall'abitazione lussuosa di Lugano dove conviveva con il motociclista.

Anche Damante si dice sia tornato single: è da un bel po' che il dj non si fa vedere accanto a Claudia Coppola, la ragazza con la quale stava provando a dimenticare Giulia, e i bene informati si dicono certi del fatto che anche questo flirt sia finito.