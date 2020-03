Mentre Mediaset sta sospendendo la messa in onda di alcune trasmissioni per favorire l'informazione sull'emergenza Nazionale sul virus, altre produzioni vanno avanti nel rispetto delle regole che ha imposto il Governo con gli ultimi decreti emanati. Domenica 8 marzo, per esempio, a Cinecittà è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne Over, le cui anticipazioni hanno cominciato a circolare in rete soltanto nelle ultime ore.

Nuova registrazione di Uomini e Donne Over senza pubblico

La messa in onda di Uomini e Donne continua regolarmente anche in questo periodo di quarantena che tutta Italia sta vivendo, perciò non si fermano le registrazioni delle puntate che saranno trasmessa in televisione da qui alle prossime settimane.

Domenica 8 marzo, Maria De Filippi ha condotto la prima puntata senza pubblico del suo dating-show: l'assenza in studio di persone esterne al cast, ha fatto slittare l'uscita delle anticipazioni di un paio di giorni.

Il blog "Isa&Chia", però, nel primo pomeriggio di oggi ha reso noti alcuni spoiler di quello che è accaduto a Cinecittà tra i vari membri del parterre nel giorno della Festa della Donna, gli stessi che dovrebbero essere mandati in onda a partire da domani, 11 marzo, su Canale 5.

Un nuovo corteggiatore per Gemma a Uomini e Donne

Mercoledì 11 marzo, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata domenica scorsa, la prima senza pubblico in studio e con alcuni suoi protagonisti in collegamento dalle loro città.

Come dimostra un breve video che ha postato la pagina Instagram di Witty Tv, domani i telespettatori assisteranno alla sfilata di alcune dame, alle lacrime di Gemma in seguito agli attacchi di Tina Cipollari e allo scontro a distanza tra la torinese e Barbara De Santi (che non era in studio nel rispetto delle regole imposte dal Governo negli ultimi giorni per prevenire la diffusione dell'epidemia).

Il blog "Isa&Chia", però, ha dato ulteriori anticipazioni sulle puntate dei "senior" che saranno trasmesse in Tv nei prossimi giorni: la Galgani, per esempio, conoscerà un signore che ha contattato la redazione appositamente per lei e accetterà di sentirlo telefonicamente per provare a capire se può nascere qualcosa tra loro oppure no.

Armando si scusa e rimane nel parterre di Uomini e Donne

Tra le poche anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di Uomini e Donne dell'8 marzo scorso, spiccano quelle che riguardano Armando Incarnato.

Il cavaliere, infatti, ha occupato regolarmente il suo posto nel parterre del Trono Over dopo aver discusso animatamente con Maria De Filippi la volta precedente.

A far infuriare la padrona casa, erano state le insinuazioni del napoletano su Veronica Ursida e un rapporto più che amichevole che avrebbe con un signore esterno alla trasmissione e soprattutto sposato.

Nel corso della puntata che c'è stata qualche giorno fa, però, l'uomo ci ha tenuto a fare le sue più sentite scuse all'ex compagna per le cose che ha detto sul suo conto la settimana scorsa, ma lei non le ha accettate.

La romana, inoltre, ha battibeccato con Valentina per colpa di Andrea: il ragazzo che prima usciva con Veronica è stato difeso a spada tratta dalla Autiero quando in studio ha cominciato a circolare un Gossip su una sua presunta frequentazione esterna al programma.

Sempre nel rispetto delle norme che il Governo ha imposto per prevenire la diffusione del virus, nell'ultima registrazione dei "senior" di U&D non sono stati fatti balli tra una storia e l'altra e tutti i membri del parterre erano seduti a distanza di sicurezza (almeno un metro l'uno dall'altro).