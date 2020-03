Mentre in rete non si parla d'altro che del presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, Iannone torna a parlare d'amore sui social network. A circa un mese dalla fine della relazione con l'influencer, il motociclista ha fatto sapere che tra loro non c'era un reale sentimento: la romana, infatti, ha dimostrato di non essere la persona giusta per lo sportivo, soprattutto dopo l'accusa di doping che ha stoppato temporaneamente la sua carriera.

Lo sfogo di Iannone anche sulla separazione da Giulia De Lellis

Nuove dichiarazioni da parte di Andrea Iannone sulla sua chiacchierata vita amorosa: la relazione mediatica con Giulia De Lellis, ha fatto sì che il pilota fosse costantemente in copertina dalla scorsa estate fino a poche settimane fa. È stata l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ad ufficializzare la fine di questo rapporto all'inizio di marzo, ovvero pochi giorni dopo aver dato il via al periodo di quarantena che tutti gli italiani stanno affrontando tutt'ora.

Il pilota Aprilia, a differenza della romana, si è esposto poco o nulla sui social network in merito a questa rottura, ma quando l'ha fatto ha usato parole che hanno avuto una grande risonanza sul web.

Ieri, giovedì 26 marzo, il campione di Moto GP ha proposto ai suoi followers di Instagram il gioco "Fammi una domanda" con la premessa che avrebbe risposto soltanto alle tre più interessanti.

A chi gli ha chiesto semplicemente come sta, ad esempio, l'abruzzese ha fatto sapere: "Oggi, più che mai, sto bene".

"Se dovessi scegliere tra fama, soldi e amore?", è il secondo quesito che ha catturato l'attenzione di Iannone alcune ore fa.

Giulia De Lellis è lontana: Iannone non si accontenta

Dopo aver dato il suo parere sull'importanza della fama e dei soldi nella vita di ogni individuo, Andrea Iannone ha spostato la sua attenzione sulla visione dell'amore che ha oggi.

"Il segreto è non accontentarsi e trovare la persona giusta con la quale condividere tutto.

Non è facile e spesso non è per sempre", ha fatto sapere il pilota con un chiaro riferimento alla sua ultima relazione pubblica.

Recenti Gossip, infatti, sostengono che il rapporto tra lo sportivo e Giulia De Lellis si sia irrimediabilmente incrinato perché lei non gli sarebbe stata abbastanza di supporto nel periodo successivo all'accusa di doping che ha ricevuto. Gli amici dell'ex coppia, infatti, hanno spifferato alla rivista "Oggi" che l'influencer avrebbe lasciato il compagno da solo ad affrontare una situazione professionale così delicata e ancora adesso tutta da chiarire.

"L'importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato", ha aggiunto il motociclista nello sfogo che molti siti stanno riportando.

Iannone single, Giulia De Lellis forse di nuovo tra le braccia di Damante

"L'amore vero arriva sempre al momento giusto, se non è arrivato vuol dire che non è il momento giusto", ha concluso Iannone nel messaggio che ha caricato nelle IG Stories ieri sera.

Se il pilota ha confermato per l'ennesima volta di essere single e in casa soltanto con la sua famiglia, Giulia De Lellis pare stia affrontando questo periodo di quarantena in dolce compagnia. Stando ai pettegolezzi che sono circolati negli ultimi giorni, l'influencer sarebbe tornata per l'ennesima volta tra le braccia dell'ex Andrea Damante, lo stesso al quale ha dedicato il libro "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza".

Anche se i diretti interessanti continuano a non ufficializzare il loro ritorno di fiamma (supportato da una convivenza a Pomezia con i parenti di lei), sono tanti gli indizi che hanno raccolto i fan a favore di questa ipotesi: la romana indossava una felpa identica a quella del dj, il fratello di Giulia si è fotografato davanti alla stessa parete di edera che fa da sfondo alle ultime Stories del "Dama" (salvo poi modificare lo scatto in un secondo momento), la voce dell'ex tronista si sarebbe sentita in alcuni video della De Lellis.