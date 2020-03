Non accennano a placarsi i Gossip su Giulia De Lellis e sulla sua vita privata: da quando la ragazza ha confermato la rottura con Andrea Iannone, non passa giorno che qualcuno non tiri in ballo nuove interessanti indiscrezioni in merito. L'ultimo messaggio che il pilota ha pubblicato su Instagram, per esempio, secondo alcuni contiene una frecciatina neppure troppo velata all'ex compagna: nel descrivere il momento difficile che sta vivendo, lo sportivo ha distinto chi gli sta accanto e chi ha preso la palla al balzo per allontanarsi.

Iannone si sfoga su Instagram dopo la rottura con Giulia De Lellis

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è durata poco meno di un anno: i due si sono conosciuti l'estate scorsa e, dopo un'immediata convivenza, si sono detti addio circa un mese fa. A confermare la fine di questo chiacchierato idillio, è stata l'influencer quando in una diretta Instagram ha dichiarato:

"Mi vedete sola da tre settimane e ci sarà un motivo, a buon intenditor poche parole". Il pilota Aprilia si è esposto in maniera meno velata su questo argomento, limitandosi a dire sul web: "Giulia non so dov'è, starà scrivendo un altro libro".

Ieri, sabato 21 marzo, l'abruzzese ha sorpreso tutti con il lungo messaggio che ha pubblicato sul suo account IG: una riflessione sul periodo non sereno che sta vivendo sia a livello privato sia professionale (si ricorda che il ragazzo è accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive). Alcune parole che Iannone ha usato per raccontarsi ai suoi fan, a tanti sono sembrate una frecciatina neppure troppo velata all'ex fidanzata, colei che potrebbe avergli voltato le spalle proprio nel momento più delicato.

Le parole del pilota

"Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare", inizia così lo sfogo che Andrea ha avuto su Instagram ieri sera.

"Confesso che questo non è un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo, il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti da affrontare", proprio in questo passaggio il motociclista sembra riferirsi più al suo privato che all'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l'Italia.

"Oggi mi sento felice per voi e i tanti messaggi che mi mandate, quelli della gente che mi sostiene".

È a questo punto, però, che Iannone ha fatto una netta distinzione tra chi non l'ha mai lasciato da solo e chi ha approfittato della prima difficoltà per defilarsi dalla sua vita: il parere di tanti, è che nel secondo gruppo tra quelli appena elencati che l'abruzzese abbia inserito l'ex fidanzata Giulia De Lellis.

Presunto riferimento di Andrea all'ex Giulia De Lellis

"In quest'ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi non ha esitato ad allontanarsi", sarebbe proprio questo il passaggio in cui Iannone tira in ballo Giulia De Lellis, con la quale è finita subito dopo l'accusa di doping che il pilota ha ricevuto e che ancora gli grava sulla testa.

Questa presunta frecciatina, però, cozza drasticamente con quanto la De Lellis ha dichiarato di recente: "Io e Andrea siamo in buoni rapporti, ci vogliamo bene. Io tendo a mantenere un legame con tutte le persone che sono state importanti".

Come se non bastasse, in rete impazza il gossip secondo il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sarebbe di nuovo vicina a Damante.