Saranno ricche di colpi di scena e di novità le puntate della soap Il Paradiso delle signore, che andranno in onda su Rai 1 dal 30 marzo al 3 aprile 2020. Dagli spoiler si evince che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) dopo aver saputo che una sua amica è riuscita a rimanere incinta per merito di una cura per la fertilità, farà un gesto inaspettato. La sorella di Riccardo decisa a mettere al mondo una creatura seguirà lo stesso percorso della sua ex compagna di scuola, ma all’oscuro del marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invece rischierà di mettersi in una brutta situazione, quando lui e sua moglie Silvia (Marta Richeldi) non sapranno come aiutare Federico (Alessandro Fella). Per la precisione il ragioniere del Paradiso, per consentire al figlio di sottoporsi all’operazione che potrebbe farlo tornare a camminare, penserà di rivolgersi ad uno strozzino.

Gabriella e Salvatore ai ferri corti, Silvia e Luciano disperati

Le anticipazioni della celebre fiction pomeridiana che si sta avviando al gran finale, relative agli episodi in programma da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020, svelano che Gabriella si troverà ancora in albergo a causa dell’influenza.

La stilista all’insaputa del fidanzato Salvatore, sceglierà di lasciare la capitale francese in mattinata. Nel contempo Federico sarà sempre più intenzionato a sottoporsi ad un nuovo intervento, con la speranza di tornare a camminare. A questo punto i Cattaneo si metteranno alla ricerca di fondi per poter pagare la costosa operazione: purtroppo per Silvia e Luciano non sarà affatto semplice riuscire a trovare i soldi necessari.

In seguito Laura Parisi, pur non avendo conquistato del tutto Clelia, comincerà il suo primo giorno di prova al Paradiso per volere del direttore Vittorio: la giovane sin da subito riuscirà a conquistarsi la simpatia delle veneri. Il ragioniere Cattaneo si recherà da Ernesta, la zia di sua moglie non appena verrà a conoscenza che si è sentita male. Nel frattempo Gabriella e Salvatore continueranno ad essere ai ferri corti, poiché nessuno dei due sembrerà essere intenzionato a trovare un punto d’incontro.

Silvia e Luciano saranno sempre più disperati, per non avere ancora il denaro utile a loro figlio per non essere più invalido. Successivamente la Rossi, sempre più stufa di litigare con il fidanzato Salvatore, gli chiederà una pausa di riflessione. Agnese quando apprenderà del gesto della talentuosa stilista, non reagirà per niente bene.

Adelaide litiga con Riccardo, Marta decisa a curare la propria sterilità

Mentre la signora Amato si lascerà confortare da Armando, la Parisi approfondirà la conoscenza delle sue future colleghe di lavoro. Marta sempre più desiderosa di diventare madre, riceverà una bellissima notizia.

In particolare la Guarnieri verrà a sapere che la sua ex compagna di scuola Camilla da pochi mesi è in dolce attesa, per aver seguito una cura per la fertilità.

Intanto Ernesta, dopo aver appreso che i coniugi Cattaneo non possono pagare l’operazione di Federico, sceglierà di uscire i soldi di tasca propria per ringraziarli di essersi presa cura di lei. Nel frattempo Luciano e la moglie continueranno a fingere che tutto vada per il meglio tra di loro, per non far soffrire il figlio.

Adelaide - mentre si troverà a villa Guarnieri - farà sapere ai suoi parenti che gradirebbe che Riccardo le faccia da testimone, il giorno delle sue nozze con Achille.

Il fratello di Marta replicherà alla richiesta della zia, chiedendole il permesso di poter prendere parte al lieto evento con Angela. Il Ravasi dopo aver visto la sua promessa sposa litigare con il nipote, coglierà l’occasione al volo per attuare una delle sue strategie. Nello specifico l’imprenditore farà credere alla contessa Di Sant’Erasmo, che il figlio di Riccardo non sia una persona affidabile.

Laura dopo essere stata messa alla prova dalla Calligaris si lascerà consolare da Roberta, che le prometterà di aiutarla qualora dovesse commettere qualche errore. Salvatore proprio quando inizierà a sentire la mancanza di Gabriella, farà una scoperta spiazzante: scendendo nel dettaglio, il socio di Marcello verrà a conoscenza che Cosimo sta continuando a fare la corte alla sua fidanzata.

Intanto Marta nonostante il parere contrario del marito, sarà intenzionata a trovare una cura per la sua sterilità.

Luciano scoprirà che Ernesta è stata truffata, poiché il denaro che avrebbe dovuto far avere a lui e Silvia per consentire a Federico di farsi operare è sparito: nonostante ciò, il ragioniere Cattaneo, la consorte, e il figlio non demorderanno. Nel frattempo Gabriella farà vedere alle 'veneri' del Paradiso un articolo pubblicato su un periodico francese, in cui sarà presente una sua foto con il Bergamini. La contessa Adelaide comincerà a credere al suo promesso sposo, ovvero che Riccardo non sia veramente in grado di gestire il suo patrimonio.

Luciano vuole rivolgersi ad uno strozzino, Laura assunta al Paradiso

Umberto non appena verrà messo al corrente dell’intenzione della cognata, la inviterà a pensare bene precisandole che suo figlio è più maturo. A gran sorpresa il Ravasi continuerà a portare avanti la sua strategia, consigliando alla sua amata di riconciliarsi con il nipote. Salvatore sempre più desolato, troverà il coraggio di affrontare Cosimo: il giovane Amato in preda alla folle gelosia ferirà il migliore amico di Riccardo dandogli un pugno.

Luciano, disposto a fare qualsiasi cosa per vedere il figlio felice, deciderà di chiedere aiuto ad un usuraio con l’obiettivo di racimolare la somma necessaria per l’operazione.

Nel frattempo Clelia, non appena scoprirà che il ragioniere Cattaneo potrebbe mettersi nei guai, avviserà subito Silvia: quest’ultima rassicurerà la sua rivale in amore dicendole che sarà lei a far avere a Federico i soldi che gli servono. La signora Cattaneo però, chiederà alla storica capo commessa del magazzino di far ragionare suo marito. Laura Parisi diventerà finalmente una nuova 'venere' del Paradiso, invece in caffetteria si parlerà dello scontro tra Salvatore e Cosimo. Mentre Marcelo prenderà le difese del suo socio di lavoro, Armando la penserà in maniera diversa. In seguito il fratello di Tina e Antonio dopo essersi reso conto di aver esagerato, rivolgerà le dovute scuse al Bergamini.

Marta, sempre decisa ad avere un figlio a tutti i costi, assumerà la medicina che si è fatta recapitare, senza farlo sapere al marito. Per terminare, Luciano e Silvia troveranno una soluzione per potersi fare carico dell’intervento del figlio.