Il Principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra, è risultato positivo al Coronavirus: a dare l'annuncio ufficiale è stata direttamente Buckingham Palace che, allo stesso tempo, ha rassicurato i sudditi e non solo circa le condizioni di salute di Carlo che al momento si troverebbe in isolamento in Scozia.

Il Principe Carlo è il primo reale inglese positivo al Covid-19

Secondo quanto dichiarato direttamente da Buckingham Palace, il Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo ed erede al trono britannico, è dunque risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Una notizia che lascia senza parole non solo i sudditi britannici, ma l'intera comunità mondiale.

Carlo, che il prossimo 14 novembre compirà 72 anni, al momento si trova in isolamento nel castello scozzese di Balmoral: il portavoce della sua residenza londinese di Clarence House ha rivelato che, sebbene il membro della famiglia reale abbia contratto il virus, le sue condizioni non sono preoccupanti. Carlo d'Inghilterra presenta sintomi lievi e per il resto è in ottima salute.

Dato che il principe Carlo si trova in Scozia insieme alla sua compagna Camilla, duchessa di Cornovaglia, anche alla donna è stato eseguito il test che, però, ha dato esito negativo.

Adesso si cercherà di capire da chi Carlo possa aver contratto il virus dato che negli ultimi tempi ha partecipato a diversi eventi pubblici.

Il Principe Carlo, ultimo incontro con la regina il 9 marzo

La positività del Principe Carlo lancia comunque un allarme, ovvero quello di un possibile contagio della regina Elisabetta di inghilterra. Pare che Carlo abbia incontrato sua madre per l'ultima volta lo scorso 9 marzo: in seguito i due non si sarebbero più visti a causa delle restrizioni adottate da Boris Johnson che hanno fatto sì che i reali lasciassero la loro residenza di Buckingham Palace per proteggersi in isolamento in strutture più remote, come la tenuta di Windsor.

Il Principe Carlo e la notizia fake della morte del principe Filippo

Solo qualche giorno fa girava sul web una notizia sulla presunte morte del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta: secondo quanto diffuso il principe era morto a causa del Coronavirus ma la famiglia reale stentava ad ufficializzare la notizia per evitare folle e assembramenti fuori Buckingham Palace. La news ovviamente è del tutto falsa.

La notizia della positività del principe Carlo conferma tra l'altro l'infondatezza della morte di Filippo: l'aver reso nota la positività di Carlo al Coronavirus fa capire come la famiglia reale non abbia infatti assolutamente intenzione di nascondere ai sudditi la verità circa lo stato di salute dei suoi membri.