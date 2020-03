In questo momento così delicato, Marta Richeldi, alias Silvia Cattaneo nel Paradiso delle signore, si è lasciata andare nel corso di un'intervista. L'attrice ha risposto a molte domande, sia sul modo in cui sta affrontando questi giorni difficili di reclusione, sia per quanto riguarda l'amata soap opera RAI.

Proprio in merito a quest'ultimo argomento, la donna ha spiegato che, molto presto, ci saranno dei colpi di scena. Innanzitutto, per Federico non è finita qui, né dal punto di vista sentimentale, né in merito alle sue condizioni fisiche.

Poi ha parlato di un ritorno in scena inaspettato. Un membro della loro famiglia potrebbe farsi rivedere.

Marta Richeldi svela come sta trascorrendo la quarantena

Marta Richeldi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha detto di trascorrere questi giorni di quarantena insieme a suo figlio. Nonostante il momento sia molto delicato, è felice di trascorrere più tempo in sua compagnia. Inoltre, questi giorni di reclusione le hanno anche dato la possibilità di cimentarsi in quegli hobby che non aveva mai il tempo di svolgere.

Tra questi, ovviamente, c'è guardare film, cosa che da sempre ama fare, leggere, cantare, ma soprattutto scrivere. Era da tempo che non si cimentava in quest'attività per mancanza di tempo, mentre adesso ha riscoperto questa sua più grande passione.

Spoiler sul Paradiso delle signore

La Richeldi, poi, è passata a fare degli spoiler in merito alle prossime puntate della fiction. Nel caso specifico, si è soffermata su quello che accadrà ai membri della sua famiglia.

Per quanto riguarda Federico, l'attrice ha detto che per il giovane ci saranno delle novità in arrivo, sia in amore sia nella salute. Ma le sorprese non sono finite qui. Stando a quanto rivelato dalla protagonista dell'intervista, i telespettatori assisteranno anche al ritorno di un membro della famiglia Cattaneo. Marta, ovviamente, non ha svelato di chi si tratterà, ma molto probabilmente il riferimento è andato a Nicoletta e alla piccola Margherita, che sono i due personaggi che sono usciti di scena all'inizio di questa stagione.

I complimenti per l'interpretazione di Clelia Calligaris

In seguito, l'attrice ha svelato di essere in contatto con alcuni membri della soap opera, come ad esempio gli attori che interpretano Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris. Con il primo ha rivelato di sentirsi sia telefonicamente sia tramite messaggi ed è in ottimi rapporti. Anche con la seconda, che nel Paradiso delle signore interpreta la sua rivale in amore, Marta ha avuto modo di sentirsi. La donna, inoltre, ha approfittato dell'intervista per complimentarsi con la sua collega per l'ottima interpretazione in occasione della puntata in cui Clelia e Luciano finalmente si lasciano andare alla passione.