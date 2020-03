Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta della soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda a partire da lunedì 9 marzo con nuovi episodi inediti che si preannunciano ricchi di colpi di scena. L'orario di messa in onda della soap, come sempre, è fissato a partire dalle ore 15:40 circa su Rai 1. Occhi puntati soprattutto sulla vicenda personale di Angela, la quale in presa a un raptus di follia proverà a togliersi la vita, ma per fortuna il suo piano verrà fermato in tempo.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 9 marzo: Riccardo salva la vita ad Angela

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda lunedì 9 marzo su Rai 1, rivelano che Angela proverà a togliersi la vita, ma per fortuna verrà fermata in tempo da Riccardo Guarnieri, che riuscirà così a salvarla.

Dopo il forte momento di choc, Angela pregherà l'uomo di non parlare con nessuno di quello che è successo e quindi di mantenere il segreto sul suo gesto estremo che poteva costarle davvero caro.

Nel corso dell'episodio della soap opera, Marcello continuerà a essere del tutto contrariato alla nuova storia d'amore che vede protagonista sua sorella con il giovane Guarnieri. Una storia che proprio non gli sta bene e che proverà a ostacolare in tutti i modi, per evitare che si arrivi a una vera e propria relazione ufficiale a tutti gli effetti.

Al Paradiso arriva il bikini per le donne, ma Agnese non lo accetta

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì pomeriggio rivelano che all'interno del grande magazzino arriverà a sorpresa un nuovo elemento della collezione primavera - estate. Il capo d'abbigliamento in questione è il "bikini", che lascerà visibilmente compiaciute tutte le donne.

Eppure Agnese non gradirà assolutamente questa novità portata all'interno del Paradiso: Marta e Vittorio, infatti, dovranno fare i conti con la moralità del tutto inflessibile della donna. Occhi puntati anche sul rapporto tra Gabriella e Salvatore: le tensioni tra i due continueranno a essere fortemente palpabili e il clima, quindi, non sarà affatto dei migliori.

Una puntata a dir poco scoppiettante per questo inizio settimana de Il Paradiso delle signore, che giorno dopo giorno riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto.

A oggi, infatti, la soap è vista da una platea di quasi due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, arrivando a toccare una media di share pari al 17%. Grande successo per la soap anche su RaiPlay: i vari episodi de Il Paradiso sono tra i più visti in streaming da parte degli spettatori.