Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo su Rai 3 dalle ore 20:45, hanno in serbo moltissime novità e colpi di scena per l'affezionato pubblico della soap. Serena deciderà di lasciare Filippo, mentre Marina proverà ad aiutare Fabrizio. Alberto incontrerà il boss Mariano Tregara.

Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 marzo: Serena e Filippo si lasciano

Le trame di Un posto al sole anticipano che Serena si troverà davanti a un'importante decisione: dovrà scegliere tra Filippo e Leonardo.

Dopo aver rimandato la scelta per diverso tempo, affronterà Filippo per metterlo al corrente del suo desiderio d'interrompere la loro relazione. L'uomo, sconvolto, non accetterà le parole della moglie e la metterà davanti a un ultimatum. Leonardo convincerà a Serena a non farsi condizionare da ciò che pensa Filippo, mentre Niko cercherà di fare da mediatore tra marito e moglie. Filippo, turbato per via degli ultimi accadimenti, deciderà d'incontrare Cristiana.

Un posto al sole: Fabrizio rimane in carcere

Le anticipazioni svelano che Alberto, ormai poco fiducioso di riuscire a risollevare la sua difficile situazione economica, riceverà una chiamata per un colloquio di lavoro. Questa novità, però, potrebbe mascherare qualcosa di controverso, infatti dietro alla telefonata si nasconde il boss Mariano Tregara e con quest'ultimo Alberto avrà un incontro che lo metterà realmente alla prova.

Nel frattempo, Fabrizio si rassegnerà alla reclusione per aver confessato il delitto di suo zio Sebastiano. Marina però, decisa a non abbandonarlo, non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di stargli vicino. La situazione sarà emotivamente pesante, ma la Giordano avrà accanto Roberto, che proverà a confortarla e a supportarla.

Vittorio litiga con Guido e abbandona il lavoro da giornalista

Gli spoiler di Un posto al sole svelano che Guido e Michele saranno molto fieri di Vittorio, in quanto non potranno fare a meno di notare l'impegno che sta mettendo nella sua indagine giornalistica sul pastificio.

Le emozioni però, talmente travolgenti, condurranno Guido a compiere un'azione sbagliata che causerà la rabbia di Vittorio, che deciderà di lasciare il suo lavoro da giornalista e di allontanarsi per sempre dal padre, con l'obiettivo di trasferirsi nel seminterrato. Mariella cercherà d'intromettersi nella lite tra i due e proverà in tutti i modi a convincere il ragazzo ad avere un chiarimento con il genitore. Intanto Serena, reduce dalla separazione con Filippo, si appoggerà sempre più a Leonardo e inizierà a vedere in lui un vero e proprio punto di riferimento.