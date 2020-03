Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, prosegue la sua regolare messa in onda con grande successo di ascolti. Venerdì 6 marzo andrà in onda alle ore 15.40 l'ultimo appuntamento di questa settimana, la quale è stata decisamente fortunata dal punto di vista degli ascolti con una media di oltre il 15% di share e quasi due milioni di fedelissimi spettatori. E i colpi di scena anche in questo nuovo episodio non mancheranno, a partire da Gabriella, la quale nasconderà il fatto di aver rivisto Cosimo al Circolo.

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore del 6 marzo: il segreto di Gabriella

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda venerdì 6 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che al grande magazzino le Veneri si preparano ad affrontare una nuova intensa giornata di lavoro ma non tutte sono tranquillE.

In particolar modo una delle Veneri apparirà particolarmente irrequieta e a tratti inquieta.

Occhi puntati poi su Gabriella, la quale nasconderà un piccolo segreto. La donna, infatti, ometterà di aver rivisto Cosimo al Circolo la sera precedente. Tutto questo lo farà perché non vuole che Salvatore si ingelosisca e possa lasciarsi andare ad una delle sue sfuriate. Peccato, però, che le bugie hanno sempre le gambe molto corte e Salvatore verrà a sapere tutta la verità.

Gli spoiler di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in onda il 6 marzo in televisione, inoltre, rivelano che per Federico finalmente ci saranno dei momenti di tranquillità e felicità.

Il giovane Cattaneo, infatti, si godrà il successo della pubblicazione del suo articolo. Umberto, invece, grazie all'investimento del gas riuscirà finalmente a rilanciare la sua immagine.

Angela rivede suo figlio

Il colpo di scena di questa ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, avrà come protagonista Angela. La donna, infatti, grazie all'aiuto di Riccardo riuscirà finalmente ad incontrare Matteo, suo figlio.

Un'emozione a dir poco fortissima quella che proverà Angela nel momento in cui potrà rivedere e abbracciare suo figlio. Tuttavia, sapendo che a breve lo perderà di nuovo per sempre, compirà un gesto estremo, tentando di togliersi la vita.

Intanto per chi non avesse avuto la possibilità di seguire e vedere tutti gli episodi di questa settimana della soap opera in televisione, può pur sempre rivederli in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it attraverso il quale, scaricando l'applicazione omonima per tablet e cellulari, sarà possibile rivedere i vari appuntamenti anche dal telefono cellulare.