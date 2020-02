Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 4 in onda dal 2 al 6 marzo vedremo alcuni personaggi affrontare situazioni difficili: Angela e Umberto fronteggeranno prove complesse. Dalle Anticipazioni Tv sappiamo infatti che, nell'episodio 96 de Il Paradiso delle Signore 4, Angela verrà contattata dal suo avvocato: il legale potrebbe avere delle novità importanti riguardo al figlio Matteo. Riuscirà la commessa a riabbracciare il suo bambino?

Marta continuerà ad essere preoccupata per la zia e per il padre dato che la convivenza tra i due è ancora piena di tensioni.

La Guarnieri deciderà di organizzare una cena di famiglia per cercare di far riappacificare il commendatore e la contessa ma i suoi piani non andranno come previsto dato che Adelaide estenderà l'invito anche ad Achille Ravasi. Nonostante la presenza del rivale in amore, Umberto cercherà di far capire alla sorella di Margherita quanto tenga a lei.

Al Paradiso arriva una lettera di Nicoletta

Nell'episodio 97 de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo che al grande magazzino arriverà una lettera di Nicoletta.

La ragazza non ha dimenticato le colleghe e amiche ed è per questo che ha deciso di inviare loro una lettera e una foto di Margherita. Angela mostrerà l'immagine della bimba a Riccardo ma Roberta, venuta a conoscenza di ciò, rimarrà perplessa dal gesto della Barbieri. La sorella di Marcello spiegherà alla Pellegrino le ragioni del suo comportamento.

Armando cercherà di incoraggiare Rocco il quale è sempre più attratto da Marina.

Il giovane magazziniere deciderà di essere sincero con l'aspirante attrice e le confesserà di aver messo in atto un piano con l'aiuto di Irene per farla ingelosire. Come reagirà la Fiore alla dichiarazione del cugino di Salvatore? La commessa potrebbe decidere di dare una possibilità al ragazzo siciliano.

Nell'episodio 98 de Il Paradiso delle Signore 4 Achille seduce Adelaide

Achille riuscirà nel suo intento e sedurrà Adelaide, la quale non ha alcuna intenzione di continuare a soffrire per colpa del cognato.

Al Paradiso delle Signore, nella puntata del 4 marzo, Vittorio deciderà di appoggiare un'idea di Federico e così al grande magazzino arriverà il tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Angela apprenderà che l'avvocato sa dove si trovi Matteo. Purtroppo la giovane riceverà anche una brutta notizia ovvero che il bambino è stato adottato e che, di conseguenza, non potrà mai riabbracciarlo. La Barbieri si confiderà con Riccardo, l'unico che possa comprendere la sua sofferenza.

Angela rivelerà alle colleghe di avere un figlio

Nell'episodio 99 de Il Paradiso delle Signore 4 la sorella di Marcello dirà alle colleghe e amiche di essere madre.

Nel frattempo Silvia e Luciano cercheranno di mostrarsi sereni agli occhi di Federico: anche se la loro relazione è finita decideranno di fingere di essere ancora una coppia felice per non turbare il figlio. Ci riusciranno?

Rocco e Marina decideranno di uscire una seconda volta e si recheranno in caffetteria dove Federico vuole festeggiare il suo successo lavorativo. Gabriella non sarà presente, nonostante lo abbia promesso a Salvatore, in quanto sarà impegnata a causa del lavoro.

Umberto reagisce alla crisi della banca

Nell'episodio in onda il 6 marzo vedremo Umberto Guarnieri reagire alla crisi che ha coinvolto la sua banca: l'imprenditore, infatti, sarà pronto a ripartire grazie ad un affare riguardante il gas.

Il figlio aiuterà Angela ad incontrare Matteo almeno per una volta. Tuttavia la Barbieri, pur contenta di averlo finalmente rivisto ma consapevole che il bambino non potrà far parte della sua vita, arriverà a compiere un gesto abbastanza estremo. Cosa farà Angela? Lo scopriremo negli episodi successivi.