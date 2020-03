Prosegue l'appuntamento con la soap opera iberica 'Una Vita', nata dalla penna di Aurora Guerra. Le anticipazioni delle imminenti puntate, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, la giovane Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e padre Telmo (Daniel Tatay Hernandez) riusciranno finalmente a liberare la Dicenta. Inoltre, il Palacios sarà triste e addolorato a causa della morte di Trini e così vorrà togliersi la vita.

Trame 'Una Vita' al 13 marzo: Filo va in carcere

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Una vita' (Acacias), trasmesse su Canale 5 fino al 13 marzo 2020, svelano che Lucia e Telmo riusciranno a convincere Agustina a parlare con il commissario Mendez, cosicché egli potrà scagionare Ursula, in attesa del processo per l'ipotetico assassinio di Fra Guillermo.

Nel frattempo, Felipe verrà a sapere che l'Alvarado e l'ex sacerdote sono ufficialmente fidanzati, mentre la bella Agustina confesserà al poliziotto che il vero colpevole del decesso dell'anziano mentore è Filo.

Invece, Telmo aiuterà le autorità a fare delle indagini a riguardo, tanto che andrà in un'osteria malfamata per trovare l'accusato, ma quando la benestante Lucia lo seguirà, i due litigheranno. Fortunatamente, però, il duetto riuscirà ad incastrare il malfattore.

Jimeno continua ad importunare Samuel

Prossimamente, Samuel continuerà a ricevere insistenti minacce da parte di Jimeno. In seguito, l'Alday deciderà di recarsi in gattabuia, al fine di trovare la Dicenta.

Inoltre, egli approfitterà dell'occasione per aiutare Filo a scappare. Invece, Batan si mostrerà furioso per aver perso uno dei suoi migliori scagnozzi.

L'uomo esorterà il fratello di Diego a pagare il debito quanto prima possibile. Infine, Ursula riuscirà a ritrovare la libertà grazie ad un dettaglio legale.

Felipe sarà gravemente ferito

Le trame di Una Vita, in onda la prossima settimana fino a metà marzo, rivelano che Inigo sarà costretto a procurarsi un'ingente somma di denaro (25 mila pesetas circa), al fine di liberare Tito dalle sgrinfie di Salvador Borras.

Intanto, Ramon non riuscirà ad adempiere tranquillamente alle sue mansioni di neo-papà e sarà infastidito dai pianti della piccola Milagros, in quanto è ancora scosso dalla scomparsa dell'amata moglie Trini. Quest'ultima ha perso la vita a causa di una crisi ipertensiva sorta poco dopo il parto.

In seguito, Felipe sarà ricoverato urgentemente in ospedale e dovrà sottoporsi ad una delicata operazione. Lucia andrà subito a far visita al marito della cugina. Infine, Celia avrà un'accesa discussione con Fulgencia. Tito si mostrerà distrutto e malinconico, poiché apprenderà che dovrà abbandonare il sogno di diventare un affermato pugile.