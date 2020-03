L'ottava puntata della dodicesima stagione di Don Matteo andrà in onda giovedì 5 marzo alle ore 21.25 su Raiuno. Don Matteo dovrà affrontare una situazione molto difficile perché verrà accusato di tentato omicidio. Nel frattempo, a Spoleto, arriverà la zia del maresciallo Cecchini che non vedeva il nipote da tanti anni.

Scopriamo nel dettaglio cosa avverrà in questa nuova puntata.

Anticipazioni del 5 marzo: Don Matteo verrà accusato di omicidio

La puntata si aprirà con il ritrovamento di una donna in fin di vita.

Sua figlia Alice punterà il dito contro Don Matteo e si dichiarerà sicura della sua colpevolezza nel tentativo di omicidio. Inoltre, come se non bastasse questa grave accusa, affermerà anche di essere la figlia del parroco. L'uomo, a dispetto delle aspettative, si comporterà in modo strano infatti non proverà a difendersi e a proteggere la sua innocenza, ma resterà in disparte, smetterà di parlare e si isolerà da tutti. Anna e il Maresciallo Antonio, conoscendo la bontà del loro amico, non crederanno neanche per un secondo all'accusa di omicidio e tenteranno il tutto per tutto per cercare di scagionarlo.

Spoiler della puntata di Don Matteo del 5 marzo: il Maresciallo Nino fingerà di essere un sacerdote

Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 5 marzo ci rivelano che mentre l'attenzione del parroco sarà catturata dall'accusa di omicidio, ci sarà un nuovo arrivo a Spoleto e il Maresciallo Nino si troverà ad accogliere sua zia. La donna porta il nome di Suon Luciana ed è una missionaria. Ella, a causa di un fraintendimento del passato, sarà fermamente convinta della scelta di vita sacerdotale del nipote.

Il Maresciallo desideroso di non deludere le aspettative della zia, cercherà di calarsi nel ruolo di prete e si trasformerà in Don Nino. Per farà ciò prenderà di esempio Don Matteo e proverà ad imitare i suoi comportamenti.

Nel frattempo, Anna avrà a che fare con questioni sentimentali e si troverà a dover riflettere sul suo rapporto con Marco Nardi infatti la recente conoscenza con Sergio la spingerà a dover prendere una decisione importante.

Don Matteo 12: dove rivedere le repliche delle puntate

Per chi ha perso delle puntate, sarà possibile recuperarle sul sito di RaiPlay che mette a disposizione lo streaming di tutti gli episodi andati in onda fino ad ora. È gratuito creare l'account sul sito e sarà possibile collegarsi anche tramite Facebook. Per chi si connette dal cellulare è possibile scaricare dallo store digitale l'applicazione che darà accesso al sito. Questa è un'ottima opportunità visto la programmazione burrascosa e ricca di imprevisti di questa dodicesima stagione di Don Matteo.