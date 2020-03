Lunedì 23 marzo si rinnoverà su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, che come sempre andrà in onda in prima visione assoluta con dei nuovi episodi inediti. Anche questa volta non mancheranno i colpi di scena tra i protagonisti del grande magazzino più famoso d'Italia, che tutti i giorni sta appassionando un numero sempre più elevato di spettatori fino a toccare la soglia dei 2.6 milioni di telespettatori. Un vero e proprio record per una soap opera in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Gli spoiler rivelano che nella prossima settimana di programmazione si cercherà una nuova Venere.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 27 marzo: Federico aiuta Umberto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore fino al 27 marzo 2020 rivelano che ci sarà bisogno di mettersi alla ricerca di una nuova Venere che possa lavorare all'interno del grande magazzino. Il compito di provinare le varie ragazze che si presenteranno per ricoprire questo ruolo verrà affidato a Dora, la quale prenderà in toto in mano le redini della situazione.

Intanto Federico deciderà di aiutare Umberto nella stesura del discorso che dovrà leggere durante un importantissimo evento organizzato a Roma, durante il quale il Presidente della Repubblica annuncerà l'inaugurazione dell'Expo di Torino. Il giovane Cattaneo, però, preferirà non mettere al corrente di questa sua decisione Luciano, temendo che suo padre possa avere una reazione tutt'altro che positiva.

E così alla fine Federico seguirà il consiglio di sua mamma, che gli aveva suggerito di tacere al padre il suo aiuto ad Umberto.

Federico potrebbe operarsi di nuovo per ritornare a camminare

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda a partire dal prossimo lunedì 23 marzo su Rai 1 rivelano che per Federico i colpi di scena non sono finiti qui. Il ragazzo, infatti, scoprirà della possibilità di poter tornare di nuovo a camminare.

Per fare in modo che ciò avvenga, però, Federico dovrà sottoporsi ad una nuova delicata operazione.

Il giovane Cattaneo, però, pur essendo tentato da questa proposta teme fortemente di rimanere deluso per l'ennesima volta dopo il fallimento della prima operazione e quindi vorrebbe rifiutarla. Quando però Marcello riuscirà a salvare Roberta da uno scippo, il Cattaneo si sentirà fortemente impotente e per questo tornerà indietro sui suoi passi.

Intanto proseguirà la ricerca per una degna sostituta che possa prendere il posto di Marina all'interno del Paradiso: peccato, però, che le provinate non riusciranno a soddisfare Clelia.