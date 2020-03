Prosegue su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, che tornerà ad andare in onda anche nella settimana che va dal 23 al 28 marzo 2020 con nuovi episodi inediti. I colpi di scena non si faranno attendere e riguarderanno soprattutto la povera Maria, costretta a fare i conti con la terribile sparizione nel nulla dei suoi figli che si trovano in collegio. Un durissimo colpo per la donna anche se dietro tutta questa faccenda si cela il perfido Fernando Mesia.

Gli spoiler delle puntate de Il Segreto 23-28 marzo: la furia di Fernando che ucciderà Paco

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate de Il Segreto che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 28 marzo rivelano che tutti continueranno ad avere dei dubbi sul fatto che Fernando sia morto per davvero.

Ed effettivamente questi sospetti si riveleranno infondati nel momento in cui si scoprirà che i figli di Maria sono stati portati via dal collegio proprio dal perfido Mesia.

Esperanza e Beltran verranno sequestrati e successivamente portati via da Fernando: e così i vari sospetti degli abitanti di Puente Viejo si riveleranno fondati. Dietro tutte le sciagure che sono capitate nel corso dell'ultimo periodo a Puente Viejo si cela proprio lo zampino di Fernando Mesia, desideroso di vendetta più che mai.

Come se non bastasse, gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che Fernando proverà a rapire anche la piccola Camelia. Per fortuna, però, il suo piano non andrà in porto: la bambina verrà protetta da Paco che si sacrificherà proprio per poter salvare la sua nipotina. Il povero Paco, infatti, verrà ammazzato brutalmente dal Mesia sotto gli occhi di Marcela e Matias: un lutto a dir poco choc che sconvolgerà tutti gli abitanti del paese.

Don Berengario si dichiarerà a Marina, Maria sparisce

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Segreto rivelano che in questi nuovi episodi assisteremo anche alla sparizione nel nulla di Maria. La donna, preoccupata per le sorti dei suoi bambini, farà perdere le sue tracce e ovviamente tale situazione farà preoccupare tantissimo Raimundo. Quest'ultimo, infatti, deciderà di chiedere aiuto anche al sottosegretario Morales, temendo che gli stia nascondendo qualcosa di importante.

Intanto Don Berengario sarà chiamato a fare una scelta importante riguardante il suo rapporto con Marina mentre Emilia e Alfonso decideranno di tornare nuovamente in paese: i due sfideranno così il pericoloso Fernando, pur di stare al fianco dei loro figli. Berengario, invece, confesserà apertamente il suo amore a Marina.