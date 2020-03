Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 30 marzo fino al 3 aprile in prima visione assoluta su Rete 4. Una nuova settimana che si preannuncia densa di colpi di scena e di sorprese per tutti i fan e appassionati della serie tedesca. Occhi puntati sulla sparizione di Denise, di cui si sono perse le tracce e i sospetti anche in questo caso ricadranno su Annabelle.

Tempesta d'amore, anticipazioni al 3 aprile: la vendetta di Annabelle

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 3 aprile 2020, rivelano che i sospetti sulla scomparsa di Denise si concentreranno su Annabelle. Come se non bastasse verrà ritrovato un diario della Sullivan, dove scopriranno che odia la sorella fin dal momento in cui è venuta al mondo.

Intanto Lucy si metterà al lavoro per studiare un nuovo concept pubblicitario per il cafè di Lucy.

Peccato, però, che la sua idea non riuscirà affatto a convincere Paul e tra i due ci saranno dei nuovi momenti di forte tensione e di contrasto. Nel frattempo la perfida Annabelle continuerà a portare avanti il suo piano diabolico ma qualcosa andrà storto e finirà per mettere a rischio la vita di Denise.

A quel punto sarà Joshua a prendere in mano le redini della situazione e finirà per mettere a repentaglio la sua stessa vita pur di salvare quella della donna che ama.

Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 3 aprile, inoltre, rivelano che durante una passeggiata all'interno del bosco, Lucy farà una scoperta a dir poco clamorosa che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Valentina esce dal carcere ma continua a soffrire

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap di Rete 4 rivelano che ci saranno delle buone notizie in arrivo anche per Valentina.

La donna, infatti, verrà finalmente rilasciata e quindi potrà uscire di prigione e tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Peccato, però, che non sarà così facile dato che Valentina dimostrerà di essere ancora molto provata dalla situazione che ha vissuto. Ad accorgersi sarà soprattutto Fabien, il quale si renderà conto del fatto che la sua fidanzata sta ancora soffrendo molto.

Intanto Michael deciderà di chiedere aiuto a Paul per poter fare dello sport all'aperto. In questo modo, infatti, crede che possa riuscire e risolvere i suoi problemi legati al sonno cattivo. Michael fa fatica ad addormentarsi la sera e spera di trovare una soluzione a questo suo fastidio: peccato, però, che lo sport non riuscirà a dargli gli effetti che aveva sperato.