Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno cercando di trovare un aspetto positivo nella triste situazione che l'Italia sta vivendo per via dell'emergenza sanitaria. I due volti noti del trono over di Uomini e donne, infatti, hanno deciso di passare insieme il periodo di quarantena imposto dal Governo: l'ex cavaliere si è trasferito a casa di Ida a Brescia, dove si trova anche il figlio dell'ex dama. Questa è l'occasione giusta per mettersi alla prova come 'famiglia' e di fatti, intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, i due hanno rivelato di andare molto d'accordo ma anche che stanno affrontando il tutto con massima serenità.

Ida sul fidanzato: 'Una fortuna averlo al mio fianco'

'Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento', ha raccontato Ida al settimanale di Uomini e Donne. Il Guarnieri doveva tornare a Taranto, la sua città, per alcuni impegni lo scorso 15 marzo, ma lui stesso ha aggiunto che ha preferito restare al fianco della sua donna per poter superare insieme le difficoltà legate alla situazione. 'Per il momento non abbiamo ancora litigato', ha poi detto la Platano che oltre a dichiarare il suo immenso amore per l'ex cavaliere ha precisato che la presenza del fidanzato la fa sentire al sicuro.

La convivenza pare aver unito ancora di più la coppia: Ida non ha nascosto che lo stare forzatamente in casa è vissuto da entrambi in maniera serena. Pare che i diverbi e gli scontri a cui la coppia aveva abituato i fan di Uomini e Donne siano ormai acqua passata. La difficoltà ha fatto trovare un punto di incontro evidentemente, visto che dalle parole di entrambi traspare molta serenità, nonostante l'ex dama abbia sottolineato che si tratta di un periodo particolare in cui le manca la routine di tutti i giorni, fatta di uscite e lavoro.

Ida racconta il rapporto tra Riccardo e il figlio

Riccardo ha affermato che il rischio del contagio si vive ogni giorno, anche quando si esce per fare la spesa ma la coppia ha deciso di alternarsi per uscire in modo da tenere sempre in casa il figlio della Platano, Samuel. A proposito di quest'ultimo, Ida ha voluto esprimere la sua felicità per il fatto che il compagno ed il figlio stanno creando piano piano un rapporto.

Tra i due non manca qualche dispettuccio, ma i momenti di unione sono presenti. La Platano ha condiviso con i lettori del Magazine che Riccardo non manca di attenzioni verso Samuel, ad esempio quando la mattina lo spinge a fare colazione con loro.

Infine, Ida ha rivolto un pensiero a Gemma: le due sono molto amiche e la Platano non intende abbandonarla. Anche se da lontano offre il suo supporto alla Galgani, che le è stata vicina nei momenti difficili. Insomma, Ida e Riccardo stanno bene insieme e l'amore li sta aiutando a far fronte all'emergenza, come una vera famiglia.