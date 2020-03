Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la fortunata trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda anche oggi 12 marzo su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dal sito ufficiale WittyTv.it rivelano che questa nuova puntata del dating show Mediaset sarà dedicata al Trono over e i colpi di scena, anche questa volta, non si faranno attendere. Occhi puntati soprattutto sulla segnalazione che riguarderà Massimiliano, accusato di vedere e frequentare un'altra dama fuori dal contesto televisivo.

Tali accuse lasceranno senza parole Valentina M. che si stava frequentando con il cavaliere.

Uomini e donne, le anticipazioni di oggi 12 marzo: Roberta finisce sotto accusa

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne in onda il 12 marzo su Canale 5 rivelano che Veronica Ursida tornerà a parlare della sua frequentazione con Andrea, svelando in trasmissione che il cavaliere avrebbe baciato un'altra dama nel momento in cui si stavano già sentendo e frequentando. Una confessione che farà sbottare anche Valentina, la quale in studio dirà che il suo è stato un passo falso e si schiererà duramente contro il cavaliere del Trono over.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio rivelano che ci sarà anche un acceso e intenso scontro in studio che vedrà protagoniste Roberta Di Padua e Veronica. Tra le due dame ci sarà un acceso scontro verbale e, ad un certo punto, Roberta prenderà in mano il suo cellulare, pronta a fare delle nuove clamorose rivelazioni che riguardano la sua 'nemica'.

Di cosa si tratta questa volta? Ma non è finita qui, perché nel corso della trasmissione Roberta dovrà fare i conti anche con le critiche che le verranno mosse da parte di Barbara.

La segnalazione su Massimiliano a U&D che scuote Valentina M.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne Trono over, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Massimiliano e, in particolar modo, di una segnalazione che è arrivata sul suo conto.

In studio, infatti, ci sarà un collegamento con una signora che sostiene di aver avuto dei contatti con lui quando il cavaliere si stava già frequentando con Valentina M. Per la dama sarà un duro colpo e in studio non nasconderà la sua amarezza per quanto le è stato raccontato e detto, chiedendo alla signora della segnalazione ulteriori spiegazioni.

Una puntata decisamente ricca quella di U&D di oggi pomeriggio che proseguirà con una nuova sfilata delle dame, pronte a mettersi in gioco e ad essere giudicate dal parterre maschile della trasmissione di Canale 5.