Nel corso di questa settimana la soap opera Un posto al sole ha riservato numerosi colpi di scena ai propri telespettatori, su tutti la scelta di Serena di separarsi dal marito Filippo. L'uomo non ha preso bene la decisione della donna, evidentemente sottovalutando le recenti incomprensioni avute con la moglie. Intanto nelle vite di entrambi sono entrati in scena due persone destinate a giocare un ruolo importante nel prossimo futuro: Cristiana per Filippo e Leonardo per Serena. Secondo le anticipazioni, nel corso della puntata di domani venerdì 13 marzo Guido cercherà di farsi perdonare dal figlio Vittorio, dopo essersi intromesso nella sua vita privata non ascoltando i consigli della compagna Mariella.

Le scuse di Guido a Vittorio

Guido Del Bue proverà a scusarsi con il figlio Vittorio, dopo averlo fatto infuriare chiedendogli di mettere da parte i video del blog per dedicare più tempo al lavoro con Michele e all'Università. Non sarà semplice però per l'uomo riuscire a riavvicinarsi al figlio, ora che ha deciso di licenziarsi da giornalista e dare l'addio definitivo al padre pensando di trasferirsi nel seminterrato. Da sempre il personaggio di Vittorio si è contraddistinto per essere imprevedibile, dopo aver affrontato un'infanzia non semplice sotto molti punti di vista.

La forte determinazione che ha dimostrato negli ultimi mesi potrebbe spingerlo a staccarsi completamente dal padre, anche se è presto per sapere se le scuse di Guido saranno vane.

Guido torna sui suoi passi

Le anticipazioni della puntata di domani rivelano che Guido proverà a riallacciare un dialogo costruttivo con il figlio, che nel giro di poche ore ha deciso sia di lasciare il lavoro con Michele sia la casa dove abitava insieme al padre e a Mariella.

La compagna di Guido aveva avvertito l'uomo di non tirare troppo la corda con il figlio, consapevole che si sarebbe potuta rompere di fronte alle innumerevoli pressioni che Guido stava esercitando sul ragazzo. Nel prossimo episodio della soap di Rai Tre il cugino di Silvia arriverà a più miti consigli cercando il perdono da Vittorio, ma non è detto che riesca nel suo intento.

Serena convoca Leonardo

Il rapporto tra Serena e Filippo è ai minimi termini, dopo che la ragazza ha chiesto la separazione consensuale al marito, il padre della piccola Irene. Nella puntata di Un Posto al Sole del 13 marzo Serena vorrà avere un confronto con Leonardo, dopo che l'uomo le si è avvicinato in maniera "pericolosa" in questi ultimi giorni, approfittando della crepa venutasi a creare nel suo rapporto con Filippo. Sempre in occasione della puntata di domani, Filippo si vedrà con Cristiana, da poco nominata dall'uomo come nuova skipper, non prima però di aver posto un nuovo aut-aut a Serena.

Quale sarà la reazione della donna di fronte all'avvicinamento costante tra il marito e Cristiana? E come reagirà Filippo alla notizia dell'ennesimo incontro tra Serena e Leonardo? Le risposte a queste e altre domande si avranno con la visione delle nuove puntate in programma la prossima settimana.