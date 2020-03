Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che sarà in onda anche questo mercoledì 11 marzo come sempre alle 14.45 circa. I colpi di scena non mancheranno e, dalle anticipazioni pubblicate in anteprima sul sito web 'WittyTv.it', emerge che la puntata di domani sarà dedicata al Trono over. Occhi puntati su Gemma Galgani, la quale scoppierà in lacrime dopo l'ennesimo attacco da parte di Tina Cipollari e per il fatto che non ci saranno dei nuovi pretendenti in studio per conoscerla e frequentarla.

Uomini e donne, le anticipazioni dell'11 marzo: Gemma scoppia di nuovo in lacrime

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne in onda mercoledì 11 marzo su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi in studio sottolineerà il fatto che Gemma Galgani, nel corso dell'ultimo periodo, è decisamente più triste.

Il motivo? Non ci sono dei nuovi pretendenti pronti a conoscerla e a frequentarla fuori dal contesto televisivo.

Una dichiarazione che ovviamente scatenerà l'ira da parte di Tina Cipollari, la quale prontamente si scaglierà duramente nei confronti della sua nemica giurata. 'Prima di entrare in questo studio cosa andavi cercando in giro?' chiederà Tina con fare piuttosto polemico alla Galgani, la quale non riuscirà a trattenere le lacrime.

Per l'ennesima volta, infatti, Gemma scoppierà a piangere e attaccherà a sua volta Tina, chiedendole di essere almeno per una volta, maggiormente sensibile nei suoi confronti.

Gli spoiler su Uomini e donne, però, rivelano che la Cipollari rincarerà la dose e a sua volta risponderà dicendo che non riesce a trovare una lacrima sul viso di Gemma, ipotizzando quindi che la dama torinese stesse fingendo.

Le dure accuse di Veronica nei confronti di Andrea a U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della prossima puntata di U&D Trono over in onda l'11 marzo in televisione rivelano che ci sarà un confronto tra Veronica e Andrea.

La dama, infatti, farà presente che durante il weekend di San Valentino, Andrea si sarebbe visto con una ragazza e addirittura che tra i due ci sarebbe stato un bacio. Una confessione bomba che ovviamente lascerà senza parole i presenti, compreso lo stesso Andrea. Nel corso della trasmissione, poi, ci sarà spazio anche per la nuova sfilata che vedrà scendere in pista le dame del trono over.

E poi ancora la Galgani muoverà delle accuse nei confronti di Barbara (che questa settimana sarà in collegamento) dicendole di non essere una donna spontanea e che trattiene gli uomini, facendo passare un'immagine che non corrisponderebbe alla realtà.