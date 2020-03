La puntata serale del Grande Fratello VIP di ieri, lunedì 2 marzo, continua a lasciarsi dietro di sé grandi polemiche. Ad aver creato maggiori discussioni è stato in particolare la querelle che ha visto coinvolte Valeria Marini, Fernanda Lessa e Antonella Elia. Ed è proprio il modo in cui è stata gestita questa polemica che ha suscitato un'ondata di proteste sul web dirette ad Alfonso Signorini, colpevolizzato da diverse persone di avere degli atteggiamenti che tendono a favorire alcuni concorrenti a discapito di altri.

Alfonso Signorini criticato per il modo in cui si è rivolto a Fernanda Lessa

La fonte maggiore di critiche al conduttore riguarda il modo in cui quest'ultimo si è rivolto a Fernanda Lessa. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini ha accusato la donna brasiliana di utilizzare la religione come pretesto per attaccare Antonella Elia: "Sentire questi discorsi nel 2020 mi fa venire la pelle d’oca. Mi sembrano discorsi medioevali, queste cose non le accetto”. Nel corso del dibattito, poi, i comportamenti della Lessa (come il bagno nel sale o il segno della croce ogni qualvolta Antonella Elia le fosse vicino) sono stati assimilati a dei veri e propri riti di magia nera.

Ciò non è andato giù alla stessa concorrente che, subito dopo la puntata, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso che ora teme che le sue figlie possano subire bullismo a causa del fatto che le gente pensi che lei sia una strega. Anche il marito della donna è intervenuto sulla vicenda, attaccando il programma e parlando di "clima da caccia alle streghe". In tutte queste polemiche il pubblico da casa non è rimasto a guardare e si è scagliato contro il conduttore: è stata infatti lanciata una petizione per chiedere a Mediaset l'allontanamento di Signorini.

Ma nelle ultime ore su Twitter ha preso sempre più piede l'hashtag #Signorinifuori, che conta al momento in cui scrivo poco meno di quattro mila tweet.

Sul social Signorini accusato da molti di imparzialità

Come detto sono migliaia i messaggi contro il conduttore. In molti mettono in evidenza la presunta imparzialità di quest'ultimo, specie per il modo giudicato troppo leggero con il quale ha rimproverato Antonella Elia per la spina a Valeria Marini.

Uno dei molti di questi tweet arriva ad esempio dall'utente 'Pazzodicalcio': "Alfonso Signorini non è per nulla imparziale. Fa figli e figliastri". C'è chi poi, invece, minaccia di non vedere più il programma se a condurlo ci sarà ancora lui: "Il prossimo anno se ci sarà ancora Alfonso a condurre non guarderò il programma. I messaggi che ha fatto passare sono orrendi". Infine c'è chi arriva addirittura ad accusare il conduttore di bullismo, come fatto dall'utente Gabriella: "Un conduttore non si dovrebbe mai schierare. Inoltre, a parere mio, ha avuto atteggiamenti di bullismo verso le credenze di Fernanda nel momento in cui ha esclamato che non siamo nel Medioevo".

Al momento il conduttore non ha risposto alle molte critiche ricevute.