Questa edizione del GF Vip deve ancora finire e già circolano le prime indiscrezioni su quanto starebbero guadagnando i concorrenti reclusi. Stando a quello che ha riportato "Libero" nelle ultime ore, alcuni inquilini della Casa percepirebbero un cachet maggiore rispetto ad altri (in base alla loro notorietà): tra le più pagate, ci sarebbero Valeria Marini e Barbara Alberti.

In rete i possibili guadagni dei concorrenti del GF Vip

Notizia di pochi giorni fa è che il GF Vip 4 andrà avanti fino alla fine di aprile: visti gli ascolti in crescita e l'interesse che il pubblico dimostra nei confronti dei concorrenti, Mediaset ha deciso di allungare la durata del reality di un mese rispetto al previsto (la finale sarebbe dovuta andare in onda a fine marzo).

Nonostante il format di Canale 5 sia ancora in pieno svolgimento, c'è chi sta già indagando sui cachet che intascano i personaggi famosi che da settimane sono reclusi nella Casa più spiata d'Italia. "Libero" ha provato a soddisfare questa curiosità dei fan rendendo pubbliche le prime indiscrezioni che sono trapelate sui guadagni di alcuni "vipponi".

Stando a quello che si legge in rete nelle ultime ore, la più pagata del cast sarebbe Valeria Marini: la showgirl, dopo aver partecipato a due puntate come ospite, da lunedì scorso è diventata un'inquilina ufficiale, e si dice che incassi una cifra molto alta per ogni settimana di permanenza tra le mura di Cinecittà.

20mila euro: sarebbe questo il cachet settimanale che la sarda avrebbe concordato con gli autori del GF Vip. Un'eventuale eliminazione della donna dal gioco le garantirebbe comunque un guadagno di 8mila euro per ogni puntata in studio alla quale presenzierà.

Indiscrezioni sui guadagni di Barbara Alberti al GF Vip

La seconda concorrente del GF Vip più pagata, secondo "Libero" sarebbe Barbara Alberti: la scrittrice, infatti, si vocifera che abbia incassato una cifra che si aggira attorno ai 18mila euro per ogni settimana che ha resistito nella Casa.

Non è ben chiaro, però, se la scelta della donna di ritirarsi dal gioco circa un mese dopo il suo inizio abbia in qualche modo cambiato o dimezzato il cachet che aveva inizialmente stabilito in accordo con gli autori.

Alla vigilia della messa in onda della prima puntata del reality, Alfonso Signorini aveva confermato alla stampa che i guadagni dei personaggi famosi del cast variava a seconda della loro fama: "Dipende dalla loro notorietà, Per ogni singola persona noi imbastiamo una trattativa per poter arrivare ad una conclusione".

Anticipazioni puntata del GF Vip del 2 marzo

Mentre sul web si discute dei cachet stellari che alcuni concorrenti del GF Vip starebbero intascando, c'è chi sposta l'attenzione su quello che sta accadendo nella Casa a poche ore dall'inizio di una nuova puntata in diretta. Stasera, lunedì 2 marzo, Alfonso Signorini condurrà un appuntamento imperdibile con il reality che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe far compagnia ai telespettatori per altri due mesi pieni.

Ieri gli inquilini ancora in gioco sono stati informati di questa importante novità dalla viva voce del presentatore e, com'era prevedibile, alcuni di loro non hanno reagito benissimo all'idea di dover stare un mese in più lontano dai loro cari.

Tra poco, inoltre, saranno affrontate tante tematiche interessanti al Grande Fratello Vip: l'argomento principale sarà sicuramente lo scontro che c'è stato tra Valeria Marini ed Antonella Elia nei giorni scorsi, quello che si è concluso con una spinta della showgirl alla neo concorrente. Oggi si scoprirà anche il Vip meno votato tra Teresanna, Sara, Asia e Fabio.