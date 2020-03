È stata una puntata del GF Vip molto movimentata quella che è andata in onda ieri, lunedì 2 marzo: lo scontro tra Antonella e Valeria, le accuse di mettere in atto magia nera a Fernanda, la polemica su Zequila e il presunto flirt che avrebbe avuto con Adriana, sono soltanto alcune delle cose che sono successe in diretta poche ore fa. La Volpe, però, al termine della trasmissione ha deciso di ribellarsi agli autori togliendo il microfono e non assecondando le loro richieste. Il motivo? Le continue clip che vengono create sulla simpatia che ci sarebbe tra lei e Denver, la stessa che ha fatto infuriare il marito Roberto.

Adriana si ribella dopo la puntata del GF Vip

La puntata del GF Vip 4 che è andata in onda ieri sera è stata molto difficile per alcuni concorrenti: Adriana Volpe, ad esempio, prima ha discusso animatamente con Antonio Zequila sul presunto flirt che secondo l'attore avrebbero avuto tanti anni fa, poi è rimasta senza parole nel leggere la lettera che le ha fatto recapitare il marito.

Proprio in seguito ai rimproveri che Roberto Parli le ha fatto sui comportamenti troppo affettuosi che avrebbe con alcuni compagni d'avventura, la conduttrice ha deciso di mettere in atto una specie di protesta.

L'inquilina della casa, in particolare, si è indispettita con gli autori del reality che ogni settimana insinuano che tra lei e Andrea Denver ci sia una simpatia: le clip che vengono montate su questo rapporto, infatti, sono uno dei motivi per i quali il marito di Adriana si è esposto per "tirarle le orecchie". "Questa settimana penso che dormirò tanto. Caro GF Vip, scordatevi di me", ha detto la donna prima di fare un gesto di ribellione molto forte che sta facendo discutere.

La Volpe ancora contro Zequila al GF Vip 4

Dopo aver informato la produzione del GF Vip che nei prossimi giorni si assenterà parecchio dalle dinamiche della casa, Adriana ha scelto di togliere il microfono e di non ascoltare volontariamente le richieste degli addetti ai lavori. Agli autori che l'hanno esortata a lungo a rispettare le regole basilari del reality, la Volpe non ha dato ascolto ed ha portato avanti la sua singolare protesta finché non è andata a dormire.

A far storcere il naso alla concorrente è stata anche la decisione di chi lavora dietro le quinte del format di affrontare il Gossip sul flirt che avrebbe avuto tanti anni fa con Antonio Zequila. Nel corso della diretta che è andata in onda il 2 marzo, infatti, il pubblico ha assistito ad un nuovo scontro verbale tra l'ex presentatrice Rai e l'attore, che sostiene con forza di aver vissuto momenti di passione insieme quando lei aveva 18 anni.

La lettera del marito di Adriana al GF Vip

Tra i motivi che hanno spinto Adriana a ribellarsi agli autori del GF Vip c'è la lettera che il marito le ha fatto recapitare ieri sera in diretta: Roberto Parli, infatti, si è esposto per consigliare alla moglie di limitarsi negli atteggiamenti affettuosi che ha con gli uomini della casa.

Sebbene non abbia fatto nessun nome, è chiaro a tutti che il diretto interessato si riferisse in primis ad Andrea Denver (che non ha mai nascosto la simpatia che nutre nei confronti della Volpe, nonostante sia fidanzato con una ragazza americana) e ad Antonio Zequila, che continua a tirare in ballo un presunto flirt di tanti anni fa per screditare la compagna di reality. Se durante la puntata la donna ha provato a giustificare i suoi comportamenti, dicendo che in casa è normale cercare conforto e affetto tra le braccia di chi convive con te 24 ore su 24, poche ore dopo la stessa ha puntato il dito contro chi creerebbe dei gossip infondati pur di smuovere le dinamiche del gioco.