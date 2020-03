Ancora intrighi nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni americane raccontano che il piano di Reese e Zoe mieterà un'altra vittima, Steffy Forrester. Già, perché di certo non poteva sapere che Phoebe, la bimba da lei adottata, fosse in realtà Beth.

Quando Liam ed Hope andranno da Steffy per raccontarle quanto scoperto, la giovane stilista scoppierà in lacrime, non essendo pronta a separarsi da Phoebe. Reclamerà i suoi diritti legali, ma a poco servirà, visto che i documenti di adozione sono falsi.

La complicata situazione finirà per mettere in crisi anche il matrimonio di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Ridge Forrester (Thorsten Kaye), che si schiereranno dalle parti dei rispettivi figli.

Beautiful nuove puntate: le lacrime di Steffy

Gli spoiler della soap opera B&B promettono che non sarà ancora finita la difficile situazione creatasi dopo la scoperta dello scambio di culle. Hope non vedrà l'ora di portare Beth a casa e coccolarla insieme a Lia. Tuttavia, ci saranno ancora intrecci legali ed emotivi che dovranno essere risolti.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy piangerà lacrime amare al pensiero di separarsi da Phoebe. Tuttavia, ricorderà ad Hope e Liam di avere ancora la custodia legale della minore, senza contare il fatto che strapparla dalle sue braccia sarebbe solo un trauma per la piccola.

Ridge, senza pensarci due volte, si schiererà dalla parte di sua figlia, al contrario di Brooke.

Guerra tra due madri

Gli ultimi spoiler di Beautiful confermano che Hope e Steffy si contenderanno Beth.

La Forrester non avrà alcuna intenzione di cedere e dirà alla Logan Jr di agire in questo modo solo per il bene della bimba. Dal canto suo, Hope non avrà molta pazienza, visto che ha aspettato così tanto tempo per riabbracciare sua figlia.

La frattura tra Hope e Steffy colpirà in parallelo anche Ridge e Brooke. Nel frattempo, la Logan aggredirà Flo per quello che è stata capace di fare, scoprendo che anche sua madre Shauna era al corrente dell'inganno.

La scoperta di Hope

Stando alle anticipazioni di Beautiful, le brutte sorprese per Hope non saranno finite, visto che verrà a sapere che Thomas sapeva la verità su Beth e le ha mentito.

Le famiglie Logan e Forrester si riuniranno per decidere il da farsi. Steffy continuerà a mantenere la sua posizione, dicendo ad Hope di non essere intenzionata a lasciar andare Phoebe. In tutto ciò, avrà un ruolo di primo piano anche Thomas che, ossessionato dalla Logan Jr, non vorrà rinunciare a lei per niente al mondo.

A tal proposito, Thomas inizierà a macchinare un piano per far separare ancora una volta Liam ed Hope, ma questa volta in maniera definitiva.