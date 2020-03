Una nuova ed emozionante puntata di Beautiful attende i numerosissimi fan anche nel pomeriggio del 18 marzo dove Thomas e il piccolo Douglas si accingeranno a dire addio a Caroline.

L'addio a Caroline

Come noto, la nipote di Bill Spencer sarà morta improvvisamente a causa di un embolo, lasciando Thomas e il loro figlioletto Douglas nello sconforto più totale. Tutta la famiglia si stringerà intorno a loro per cercare di dare sostegno, anche se la situazione sembrerà particolarmente difficile. Douglas infatti, sembrerà non capacitarsi dell'idea di non rivedere più la mamma, mentre Thomas nello stesso tempo, sarà molto preoccupato per il futuro del figlio.

Bill invece sarà sconvolto per la perdita della nipote e troverà il sostegno di Katie.

Anticipazioni Beautiful: il triste momento del funerale

La tragica notizia della scomparsa di Caroline avrà gettato nello sconforto sia i Forrester che gli Spencer. Anche Bill Spencer sembrerà non riuscire ad accettare la morte della nipote, consapevole anche del male fatto in passato alla ragazza. Al suo fianco ci sarà Katie, la quale passerà sempre più tempo con l'ex marito. Nel frattempo, giungerà il giorno del funerale di Caroline, che verrà celebrato proprio a Los Angeles.

Thomas e Douglas saranno presenti alla straziante cerimonia e daranno l'ultimo saluto alla giovane e sfortunata donna. Presenti anche le famiglie Forrester e Spencer.

Beautiful, spoiler del 18 marzo: Brooke assente alle esequie di Caroline

In questo delicato momento di dolore, entrambe le famiglie cercheranno un modo per dare conforto a Thomas e Douglas. Gli spoiler riguardanti quanto accadrà in Beautiful nel corso del prossimo appuntamento svelano che, alle esequie di Caroline, non parteciperà Brooke.

Taylor non perderà l'occasione per criticare il comportamento della sua 'rivale', facendo presente a tutti la sua mancanza di sensibilità. Ridge, nonostante tutto, prenderà le difese della moglie e cercherà di chiarire la sua posizione con Taylor. Intanto, con il suo ritorno a Los Angeles, Thomas avrà l'opportunità di rincontrare la sua vecchia fiamma Sally Spectra. Il giovane le chiederà scusa per averla fatta soffrire, ma sarà all'oscuro del fatto che la donna abbia cominciato una relazione con Wyatt.

Thomas, inoltre, confiderà a Bill che Caroline lo aveva perdonato per tutto il male fattole in passato.

Questo e molto altro nel prossimo episodio di Beautiful, in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 18 marzo. Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.