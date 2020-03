L'epidemia da Coronavirus continua a mietere numerosi contagiati e morti nel nostro Paese. La gravità della situazione è stata colta anche dentro la casa del Grande Fratello, che proprio a causa della pandemia si concluderà con tre settimane di anticipo (non più a fine aprile, ma a inizio mese). Vista la gravità della situazione dentro la casa del Grande Fratello c'è chi inizia a pensare ad azioni concrete di aiuto per combattere il coronavirus. In particolare è stata Licia Nunez, nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, a proporre di donare l'intero montepremi finale (una somma pari a 100 mila euro) in favore delle strutture sanitarie che sono impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus.

Patrick e Aristide si sono detti d'accordo con l'idea di Licia

Come detto l'iniziativa è partita da Licia Nunez mentre era intenta a parlare in salotto con Andrea Denver, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati: "Come diceva Alfonso (Signorini, ndr) fuori ci sono altri vip, altri colleghi che hanno creato delle raccolte fondi da poter poi donare a quelle strutture che hanno necessità di determinati macchinari. Ciò per aiutare in particolare quelle fasce sociali che sono più colpite dal virus, ovvero quelle degli anziani e di coloro i quali hanno già delle patologie pregresse.

Pensavo quindi di donare in beneficenza l'intera cifra". A Licia hanno risposta Aristide e Patrick, entrambi d'accordo con la proposta dell'attrice: "Perché no, certo. Può essere una idea" ha ribattuto Patrick, così come Aristide che invece ha commentato esclamando un "certo".

Su Twitter molti i commenti in favore della concorrente

Il gesto di Licia non è passato inosservato ai molti spettatori che seguono quotidianamente le vicende del reality.

Su Twitter sono molti i commenti in favore dell'attrice proprio grazie a questa sua proposta. L'utente Sara, ad esempio, ha scritto: "Ho appena visto il video di Licia in cui dice che sarebbe bello che chiunque vincesse donasse interamente il montepremi in beneficenza. Io mi sento di dire una cosa: da grande voglio essere proprio come Licia". L'utente 'Uhhuhher' ha invece elogiato il "grande cuore" della donna: "Che grande cuore Licia. Tu vali oro". Tuttavia non mancano anche i commenti di coloro i quali non credono a questa buona intenzione della donna: alcuni utenti, infatti, sono convinti che l'obiettivo della donna non sia quello di fare davvero della beneficenza ma che in realtà sia un modo per cercare di accaparrarsi quanti più consensi possibili (un modo per farsi "campagna elettorale", come qualcuno ha scritto).

A prescindere dal suo scopo, comunque, l'iniziativa della donna è sicuramente lodevole e meritevole di complimenti.