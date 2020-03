Ieri pomeriggio lunedì 16 marzo, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di chiudere il reality con 20 giorni d'anticipo rispetto a quanto comunicato in precedenza per via dell'emergenza Coronavirus. In particolare, il Reality Show condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, chiuderà i battenti mercoledì 8 aprile e non più lunedì 27 aprile.

Il comunicato della produzione ai concorrenti del Gf Vip

La prima parte del comunicato del reality show è stata letta dalla giornalista e showgirl Adriana Volpe ai suoi colleghi.

Nelle prime righe si è subito arrivati al punto per aggiornare i concorrenti sul fatto che la situazione in essere è unica e senza precedenti.

In particolare, fino a questo momento, i coinquilini della casa di Cinecittà erano si a conoscenza di quanto sta accadendo ma non in maniera completa. Proprio per questo motivo, il Grande Fratello ha voluto chiarire alcuni punti che non erano ancora stati esposti ai concorrenti, che proprio per la loro condizione di isolamento all'interno della casa più spiata d'Italia devono essere informati in maniera graduale, per evitare che ci possano essere ripercussioni a livello psicologico.

Il resto del comunicato ha specificato che in questi giorni gli italiani sono a casa e che c'è molta preoccupazione, ma allo stesso tempo, un grande senso di responsabilità e tanta voglia di vivere e trovare diverse soluzioni per passare il tempo.

Applausi e lacrime dopo la comunicazione della chiusura anticipata

I concorrenti della quarta edizione del reality più famoso d'Italia avevano già percepito qualcosa negli ultimi giorni, quando tutto il Bel paese è stato travolto dai flashmob che ha coinvolto i balconi d'Italia, tra cui anche quelli del quartiere di Cinecittà.

In particolare quest'ultimo, dove ora abitano i ragazzi, sabato 14 marzo è stato protagonista sulle note di 'Roma nun fa la stupida stasera', che è arrivata fin dentro la casa più spiata d'Italia.

Nonostante ciò, i concorrenti avevano il diritto di sapere cosa esattamente stesse accadendo e per questo, il Grande Fratello ha preso la decisione di comunicare eventuali aggiornamenti passo dopo passo. Ma non è tutto, perché la produzione del reality darà loro la possibilità anche di poter parlare con i propri cari.

Quando infine è stato comunicato che il Gf Vip avrebbe chiuso ad inizio aprile, ci sono stati applausi e lacrime. Da un lato i ragazzi si sono mostrati felici di poter rivedere i loro cari anticipatamente, dall'altro ovviamente continua a rimanere un certo scoramento per quanto sta accadendo.