Domenica 15 marzo, su Canale 5, a partire dalle 14:00 circa, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Beautiful ricca di colpi di scena. A Los Angeles infatti, giungerà Thomas Forrester, il figlio di Ridge e Taylor e lo farà a seguito di un grave lutto che lo avrà improvvisamente colpito. Il giovane non sarà solo, con lui anche il figlioletto Douglas. Intanto Steffy sarà decisa a partire alla volta dell'Europa con le bambine, anche se tale decisione verrà ostacolata da Taylor la quale vorrebbe invece che la figlia tornasse insieme a Liam.

Beautiful, spoiler del 15 marzo: Caroline muore improvvisamente

Grandi novità caratterizzeranno l'appuntamento domenicale di Beautiful e che vedranno al centro dell'attenzione sia la famiglia Forrester che gli Spencer. Proprio nel bel mezzo di un incontro al ristorante tra Katie e Bill, quest'ultimo riceverà una terrificante notizia e che riguarderà la nipote Caroline. Come noto, il magnate in passato, non si è comportato bene con la ragazza, che negli anni ha poi trovato la serenità accanto a Thomas e la loro figlioletto Douglas.

Da quanto si apprende, Caroline sarà deceduta a causa di un embolo e la sua improvvisa morte sarà un duro colpo sia per Bill che per tutta la famiglia Forrester.

Thomas e Douglas fanno ritorno a Los Angeles nella prossima puntata di Beautiful

Nel corso della puntata in onda il prossimo 15 marzo, Thomas darà la terribile notizia alla famiglia. Il giovane quindi, sconvolto per la morte della moglie, deciderà di tornare a vivere a Los Angeles.

Qui ad accoglierlo ci saranno i genitori Ridge e Taylor. In questo delicato momento sia gli Spencer che i Forrester si stringeranno intorno a Thomas e al piccolo Douglas, traumatizzato per la perdita improvvisa della mamma. A seguito del ritorno nella soap Beautiful del fratello di Steffy, i fan potranno conoscerne il nuovo volto. Thomas infatti, nei nuovi episodi, sarà interpretato dall'attore Matthew Atkinson.

Dalle anticipazioni riguardanti la nuova puntata, emergerà il fatto che anche Ridge sarà particolarmente scosso dalla notizia della morte di Caroline, dato che, come noto, anche lo stilista aveva avuto una relazione con la nipote di Bill in passato. Nonostante ciò, sia gli Spencer che i Forrester sembreranno mettere da parte i vecchi dissapori, almeno in questa triste situazione, per il bene di Thomas e Douglas..

In attesa di ulteriori dettagli sul ritorno di Thomas in città, si ricorda che la puntata domenicale di Beautiful, andrà in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5, a cui seguirà il nuovo episodio di Una vita.

Nel corso delle settimana invece, l'orario di programmazione della soap tv americana è quello delle 13:40, mentre su Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.