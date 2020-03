Sono passati molti anni da quando tutti i giornali di Gossip si sono occupati per mesi della rottura mediatica tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Oggi, a distanza di tanto tempo, la cantante ha riaperto il suo cuore ai fan raccontando cosa ha provato quando Belen Rodriguez è entrata nella sua vita e in quella dell'ormai ex fidanzato: la rivista "Chi" ha raccolto lo sfogo della pugliese.

Nuove indiscrezioni sull'addio tra Emma Marrone e De Martino

Era la primavera del 2012 quando Belen Rodriguez ha stravolto la vita di Emma Marrone: complice la comune partecipazione al serale di quell'edizione di Amici, la showgirl si è innamorata dell'allora fidanzato della cantante e gliel'ha portato via sotto gli occhi di tutti.

Questa storia è stata raccontata da molti negli ultimi anni, l'unica che non si era ancora sbilanciata a riguardo è proprio colei che è stata tradita in diretta tv. La rivista "Chi", dunque, di recente ha raccolto lo sfogo della salentina sulle sensazioni che ha provato quando il suo Stefano De Martino le ha voltato le spalle per volare tra le braccia della sensuale argentina. "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato, eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient'altro", ha fatto sapere l'artista sul periodo precedente alla rottura con il ballerino.

La versione di Emma Marrone sulla fine dell'amore con Stefano

Ripensando al momento in cui De Martino ha conosciuto Belen nella sala prove degli studi di Amici, Emma Marrone ha detto: "Improvvisamente uno tsunami ha travolto tutto e tutti". Anche se non la cita direttamente, è chiaro che la cantante si riferisca alla Rodriguez e agli stravolgimenti che ha portato nella sua vita privata da quando si è imbattuta in Stefano per lavoro: si ricorda, inoltre, che tutti e tre i protagonisti di questo gossip facevano parte del cast del talent-show e fu molto difficile per gli addetti ai lavori gestire la situazione che si venne a creare soprattutto dietro le quinte.

"Temevo che i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel circolo mediatico maledetto", ha aggiunto la salentina nell'intervista che ha rilasciato alla rivista "Chi". "Ho custodito i miei sentimenti e non sono mai esplosa con rabbia o vendetta. Ho abbracciato il silenzio aspettando di capire tutto lucidamente".

Le nuove vite di Emma Marrone, Stefano e Belen

Anche se sono passati quasi 8 anni da quando Stefano e Belen si sono innamorati, questa storia non smette di incuriosire gli amanti della cronaca rosa per i nuovi risvolti che regala ogni tanto.

Da quando De Martino si è sposato con la Rodriguez nel 2013, sono successe tante cose: la nascita di Santiago, la crisi, la separazione durata circa tre anni e il ricongiungimento ufficiale avvenuto ad aprile scorso. Tutto quello che riguarda la vita privata di questa coppia, infatti, è stato raccontato nei dettagli dalle riviste di gossip, che ancora oggi si occupano costantemente di questo amore.

Meno notizie, invece, si hanno su Emma e i suoi amori: dopo aver vissuto due brevi ma intense relazioni con Marco Bocci e Fabio Borriello tra il 2013 e il 2015, la cantante ha deciso di defilarsi e frequentare gli uomini lontano da occhi indiscreti.

Sono anni, infatti, che la Marrone non viene paparazzata accanto ad un fidanzato, anche se ci sono stati come lei stessa ha raccontato nelle interviste. Tra tutti i protagonisti di questo "triangolo", comunque, attualmente c'è serenità: Emma ha chiarito con Stefano e sia con lui che con Belen è riuscita a creare un rapporto civile e di rispetto.