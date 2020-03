Giovedì 5 marzo, sulla ABC, è andato in onda l'episodio più atteso della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Grazie a numerosi flashback e ad alcune lettere inviate ai protagonisti, i telespettatori del medical drama hanno finalmente scoperto l'epilogo della lunghissima storyline che ha coinvolto Alex Karev. L'uomo, come mostrato nel corso della 16x16, ha infatti deciso di trasferirsi nel Kansas accanto ad Izzie Stevens e ai suoi due figli. Come se non bastasse, il chirurgo pediatrico ha inviato alla sua attuale moglie i documenti per porre legalmente fine al matrimonio.

Anticipazioni Grey's Anatomy 16x17: Owen Hunt si confronta con la sua ex moglie

A poche ore dalla messa in onda dell'episodio, la ABC ha rilasciato la trama e il promo ufficiale della 16x17 di Grey's Anatomy. Stando alle anticipazioni, anche nella prossima puntata, Jo Wilson deciderà di non abbandonarsi al dolore per la fine del suo matrimonio e concentrerà tutte le sue attenzioni sul lavoro. Accanto ad Atticus Link, la dottoressa si prenderà infatti cura di un giovane uomo che ha riportato gravi ferite dopo esser caduto sui binari di un treno.

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del diciassettesimo episodio si focalizzerà, invece, sui personaggi di Owen e Teddy. I due medici, come mostrato nel promo, avranno infatti modo di confrontarsi sui terribili sospetti avanzati dalla Altman nel corso della 16x15. Il cardiochirurgo rivelerà infatti al suo promesso sposo che il bambino di Amelia Shepherd potrebbe non essere di Atticus Link.

La possibilità che Owen Hunt si riveli, dunque, il vero padre del figlio di Amy costringerà l'uomo a confrontarsi con la sua ex moglie.

Amelia Shepherd ed Atticus Link potrebbero tornare insieme

Se le immagini ufficiali tratte dall'episodio mostrano il tanto atteso confronto tra Owen ed Amelia, la chiacchierata con l'ex marito non sarà l'unico colpo di scena che riguarderà il neurochirurgo. Probabilmente a causa di un errore, il sito web Getty Images ha infatti divulgato delle foto promozionali che sembrano mostrare un ricongiungimento della coppia formata da Amelia e Link.

I due ragazzi, dopo le incomprensioni delle ultime puntate, sono infatti ritratti mentre si lasciano andare ad un tenero abbraccio. La felicità sul volto della donna, inoltre, sembra suggerire che nella coppia sia tornato il sereno.

In attesa di scoprire se Amelia e Link torneranno insieme, la trama della 16x17 di Grey's Anatomy anticipa importanti novità anche per Jackson Avery e Vic Hughes. I due ragazzi pare, infatti, che affronteranno la prima crisi della loro relazione. Meredith Grey, invece, sarà occupata in un caso medico particolarmente complesso. La dottoressa si prenderà, infatti, cura di una paziente che ha inspiegabilmente razionato la sua dose di insulina.

Chiudiamo con il promo ufficiale della puntata.