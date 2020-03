Buone notizie per le fan di Bitter Sweet e dell'attore Can Yaman. Dopo mesi di rumors e smentite sembra sia arrivata la conferma di un ingaggio dell'attore a fianco della collega Özge Gürel, sua partner in 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore' (in originale 'Dolunay'), la soap che la scorsa estate ha incollato allo schermo di Canale 5 milioni di telespettatori. Il progetto in cantiere per i due attori turchi è la serie 'Bay Yanlış', realizzata dalla Gold Film di Faruk Turgut, produttore della serie 'Erkenci Kuş', sempre interpretata da Can Yaman.

Özge Gürel ha dichiarato di essere certa che faranno insieme un ottimo lavoro. Attualmente non si conosce la trama della nuova serie, nè la data di inizio riprese che, Coronavirus permettendo, dovrebbero svolgersi prima dell'arrivo dell'estate.

Özge Gürel e Can Yaman di nuovo protagonisti nella serie 'Bay Yanlış'

Can Yaman tornerà protagonista in una nuova serie prodotta da Faruk Turgut, con cui l'attore aveva già collaborato in Erkenci Kuş. Dopo i duri attacchi da parte della stampa turca, Yaman sembra essersi gettato alle spalle le pesanti critiche dei giornalisti ed è pronto ad impegnarsi nella nuova commedia romantica 'Bay Yanlış' che riunirà la coppia di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

È stata infatti diffusa la notizia che Özge Gürel, nota in Italia per il ruolo di Nazli, sarà la coprotagonista della serie scritta da Asli Genzin che ha già lavorato con Yaman in 'Erkenci Kus'. Accanto all'attore ci sarà Özge Gürel, già sua partner in 'Dolunay' (in Italia 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore). La chimica tra l'attrice e Can Yaman è stata apprezzata dal pubblico al punto tale da spingere la produzione ad unirli nuovamente sul piccolo schermo.

Considerata la loro popolarità in crescita anche all'estero, la serie potrebbe ripetere il successo di Dolunay in cui i due attori interpretavano Ferit Aslan e Nazli Pinar.

Can Yaman sui social: tempo libero tra libri, sport e musica

Can Yaman sta trascorrendo molto tempo nella sua abitazione a causa dell'emergenza Coronavirus e sta cercando, come tanti cittadini in tutto il mondo, di dedicarsi alle sue passioni e agli hobby spesso trascurati per motivi di lavoro.

Il noto attore turco sui social ha postato dei momenti della sua vita quotidiana. In particolare, nelle storie sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato alcuni giorni fa video e immagini che mostravano una camera in cui sicuramente trascorre molto tempo. Nel post diffuso da Yaman erano presenti alcuni libri di spagnolo, probabilmente per imparare la lingua in vista di qualche progetto in cantiere, al momento rimandato per l'epidemia che ha colpito tutto il mondo, qualche attrezzatura da palestra per non trascurare l'esercizio fisico e una batteria per dedicarsi anche alla musica.