Clarissa Marchese è diventata madre da poco ma nonostante ciò ha trovato un momento per raccontare ai suoi numerosi follower come ha vissuto il momento del parto e quali emozioni l'hanno accompagnata appena prima di dare alla luce la piccola Arya. L'ex tronista di Uomini e donne, sposata con colui che fa la sua scelta Federico Gregucci, è al settimo cielo per la sua nuova condizione di genitore ma ha voluto mandare un messaggio a tutte le donne che si trovano nella sua stessa condizione: non bisogna dare troppa importanza ai chili in più dopo la gravidanza.

E' il corpo stesso che segue il suo percorso, per cui non bisogna stressarsi.

Clarissa: ‘4 kg in più rispetto al peso forma’

'Mi si sono rotte e acque alle due di notte tra martedì e mercoledì scorsi', ha iniziato il suo racconto Clarissa, la quale ha aggiunto che subito dopo ha chiamato Federico e la madre per avvertirli. Subito dopo la Marchese ha iniziato a perdere liquidi, così è corsa in ospedale. 'Sembravo un fiume in piena', ha detto l'ex tronista UeD che ha raccontato di essersi sentita in imbarazzo mentre era in ospedale e di essersi anche scusate con chi si è presa cura di lei.

Le infermiere l'hanno rassicurata dicendo che non c'era nulla di anormale. Clarissa, ha chiesto dopo un paio d'ore di aver fatto l’epidurale: dopo poche spinte è venuta alla luce Arya, che pesava alla nascita 3,7 kg.

Clarissa ha raccontato di aver preso 14 kg in gravidanza, ma già uscita dall'ospedale ne aveva perso nove. Dopo l'ex Miss Italia ha rassicurato le donne che si trovano nella sua stessa condizione di neo-mamma.

'Stamattina mi sono pesata e sono 4 kg più rispetto al mio peso forma', ha rivelato la Machese che ha aggiunto di mangiare bene perché allatta e di non fare allenamenti per il momento. Ma il peso non la preoccupa per nulla. 'Voglio dirvi una cosa al di là dei numeri: il vostro corpo sa quello che fa, non abbiate l'ansia', ha detto poi l'ex tronista che ha invitato comunque le sue seguaci a non strafare con il cibo e a nutrirsi bene.

Clarissa e Federico: neo-genitori al settimo cielo

Clarissa poi ha rivolto un pensiero alla condizione che tutto il mondo sta vivendo per via del Coronavirus: non ha potuto avere la sua famiglia vicina ma è certa che tutto andrà per il meglio e che la situazione si risolverà, cercando di mantenere un atteggiamento positivo. IN ogni caso, tutte le sue attenzioni sono rivolte alla piccolina che ha detto di voler mostrare ai fan visto che lei sui social condivide tutta la sua quotidianità, ma ciò non avverrà adesso. I primi giorni della piccola Arya saranno tutti per i genitori.

Infine, Clarissa ha parlato anche di Federico: è un papà che coccola molto la sua bambina.

Il Gregucci era presente al parto e si è molto emozionato nel momento in cui la primogenita è nata. Federico è stato molto presente sia durante il parto che dopo. 'E' impazzito d'amore', ha rivelato Clarissa circa il comportamento dell'ex corteggiatore. Insomma, tutto procede per il meglio per I due genitori, che hanno la speranza di poter far conoscere presto Arya a tutta la famiglia.