Brutte notizie per i fan di Uomini e donne: il popolare dating show di Canale 5 potrebbe fermarsi per via del Coronavirus. A lanciare in anteprima l'indiscrezione, poi ripresa da Fan Page e il Mattino, è stata la pagina Twitter di Bubinoblog: secondo il sito la trasmissione di Maria De Filippi non potrà proseguire con le sue registrazioni. Le puntate saranno trasmesse, sempre secondo il sito, per tutta la prossima settimana, dal 16 al 20 marzo con il trono classico, successivamente verrà dato spazio ad alcuni film.

Stop alle nuove puntate di Uomini e Donne

L'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta domenica 8 marzo, ha rispettato tutte le imposizioni del governo per evitare il contagio da Coronavirus. Non solo non era presente il pubblico in studio ma anche la disposizione dei posti era notevolmente distanziata rispetto al solito: i balli invece si sono tenuti ma nel pieno rispetto della distanza di un metro come da disposizioni governative. Tutto ciò però, alla luce delle nuove restrizioni imposte dal Governo, non è più sufficiente.

I protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi vengono da tutta Italia per cui muoversi per ognuno di loro è al momento impossibile e anche pericoloso.

BubinoBlog (anche Gossip Tv propone la stessa news) ha lanciato, a tal proposito, l'indiscrezione secondo la quale dal 23 marzo Uomini e Donne non andrà più in onda. Al suo posto verranno trasmessi dei film, di cui il sito ha fornito anche i titoli, tra questi 'Secret Millionaire' e 'Disegno d'Amore'.

Non è ancora giunta conferma ufficiale da parte della redazione del programma ma la notizia, alla luce del periodo che l'Italia sta vivendo, non pare infondata.

L'emergenza sanitaria ferma trono classico e trono over

Verosimilmente, per sapere se il nuovo cavaliere di Gemma Galgani potrà diventare l'amore della dama torinese il pubblico del programma dovrà aspettare che termini l'emergenza sanitaria.

Sono, infatti, già terminate le registrazioni disponibili relative al trono over. Per quanto riguarda invece il trono classico, Giovanna, Sara, Daniele e Carlo terranno compagnia ai fan del programma per altri cinque giorni.

Le scelte dei ragazzi dovranno aspettare e per i quattro giovani sul trono, che al contrario di dame e cavalieri, non possono avere contatti con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici sarà ancora più difficile interrompere, almeno per il momento, un percorso già avviato. Per quanto riguarda i programmi di Maria De Filippi, Amici continuerà invece ad andare in onda in quanto tutti i partecipanti si trovano già a Roma e i ragazzi sono isolati nelle casette.

Ogni appuntamento con i protagonisti di Uomini e Donne sarà dunque probabilmente rimandato a quando gli italiani potranno tiare un sospiro di sollievo, avendo superato l'emergenza.