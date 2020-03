Adriana Volpe ha deciso di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: la notizia ha fatto il giro del web in poche ore, ma non è stato subito divulgato il motivo del suo allontanamento. Ieri, però, si è diffusa l'indiscrezione che il suocero è venuto a mancare a causa del Coronavirus. Un dramma che certamente non pensava di dover vivere in prima persona. Nei giorni precedenti sia Adriana, sia gli altri inquilini della casa, hanno dimostrato di provare sensazioni di impotenza di fronte al male che affligge il nostro Paese e il resto del mondo.

L'uscita dalla casa Gf Vip 4

Nel corso di questa settimana, Adriana Volpe ha comunicato la sua intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello per gravi problemi familiari. La conduttrice, infatti, è stata la prima degli inquilini a dover fare i conti con la pandemia che ha costretto tutti gli italiani a modificare le proprie abitudini per tentare di fermare il contagio. Una volta tornata a casa, è venuta a conoscenza delle gravi condizioni in cui versava il suocero.

Il dolore di Adriana

Poche ore dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e la sua famiglia hanno ricevuto la terribile notizia della morte del loro congiunto.

A dare la comunicazione ufficiale poi, è stata la FC Chiasso, società della quale il suocero di Adriana era stato presidente anni fa.

A confermare il lutto, è stato anche il conduttore del reality Alfonso Signorini, sul suo profilo social, ecco le sue parole: "Purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo". Un duro colpo che mette un velo nero anche su quella leggerezza tanto acclamata proprio da Signorini.

Le parole della Volpe sul suo profilo ufficiale di IG

Adriana Volpe ha rivolto qualche breve parola ai suoi amici ed ex compagni di questa avventura. La conduttrice ha prima di tutto espresso il suo desiderio di volerli abbracciare uno alla volta ma, la necessità di uscire il prima possibile, le impediva di farlo. Ha ringraziato poi tutti i gieffini per averle donato tanto, in questo periodo trascorso insieme.

Ha spiegato, dunque, che si è resa necessaria la sua uscita, in quanto coloro che ama, hanno estremamente bisogno della sua presenza. I ragazzi del Gf Vip sono poi stati informati in seguito di quello che è accaduto ad Adriana.

Nelle ultime ore Adriana ha scritto il seguente messaggio sul suo profilo ufficiale di Instagram:

''In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso Grazie per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene.

Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia''.