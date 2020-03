Clizia Incorvaia torna a far parlare di sé ad una settimana dalla sua espulsione dalla casa del Gf Vip. L'influencer siciliana si è scusata per aver pronunciato l'infelice frase 'Buscetta, pentito' nel corso della puntata di ieri di Verissimo. In particolare, ha rivelato di non essere riuscita ancora a perdonarsi l'errore commesso, mentre ha avuto parole al miele per Paolo Ciavarro, il suo nuovo fidanzato.

Clizia Incorvaia racconta la fine della storia con Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è sicuramente una delle protagoniste di questa quarta edizione del Gf Vip.

L'influencer, infatti, è stata recentemente ospite della trasmissione di Verissimo per parlare del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, Clizia ha raccontato di aver trovato l'amore con Paolo Ciavarro e ripercorso il travagliato matrimonio con il cantante Francesco Sarcina.

A tal proposito, l'Incorvaia ha detto che quella con il frontman de Le Vibrazioni è stata una storia importante, in quanto le ha regalato l'amore della sua vita, sua figlia Nina. Inoltre, ha detto che le nozze con l'ex marito erano in crisi da molto tempo, tanto che ora si sentono solo in modo educato per la piccola Nina.

Infine, ha riferito di essere stata attaccata duramente dagli haters quando hanno scoperto che ha baciato Riccardo Scamarcio dopo la fine delle sue nozze. Una vera gogna mediatica che l'ha fatta molto soffrire, tanto da aver accettato di entrare nel cast del Grande Fratello Vip per rinascere.

Paolo Ciavarro: 'E' un principe azzurro'

Durante l'intervista a Verissimo, l'Incorvaia ha parlato della sua conoscenza con Paolo Ciavarro.

La siciliana ha avuto per il figlio di Eleonora Giorgi delle parole bellissime. Infatti, lo ha descritto come un principe azzurro, come quello delle favole. A tal proposito, Clizia ha usato queste testuali parole per descrivere il nuovo fidanzato: 'Elegante, con un background culturale, gentile, anche un po’ timido, protettivo'.

Clizia dopo l'espulsione al Gf Vip: 'Non mi sono ancora perdonata'

Poi la conduttrice Silvia Toffanin ha toccato il tema dell'espulsione al Gf Vip.

Un provvedimento disciplinare preso in seguito alle gravi affermazioni a sfondo mafioso rivolte ad Andrea Denver durante un violento litigio in piscina. A tal proposito, l'influencer ha dichiarato di essere ancora scossa per l'accaduto, tanto da non essersi resa conto di aver esagerato. Inoltre, ha ferito di stare ancora cercando di perdonarsi, in quanto da siciliana ha vissuto quella realtà, in cui doveva trovare riparo nei locali, in seguito agli scontri in strada. Infine, Clizia ha detto di essere molto severa con sé stessa, mentre sua madre le ha espresso il suo pieno appoggio.