Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni americane, delle puntate in onda dal 2 al 6 marzo sulla Cbs, raccontano che Steffy Forrester scoprirà finalmente le intenzioni diaboliche di Thomas. La donna, infatti, capirà che suo fratello ha iniziato una storia con Zoe Buckingham solo per riconquistare Hope Logan. Sally e Wyatt, invece, torneranno insieme, mentre Shauna si sentirà trascurata da Ridge.

Beautiful, puntate americane: Sally e Wyatt tornano insieme

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 sulla Cbs, rivelano che Wyatt proporrà a Sally di tornare insieme a lui. Una proposta che insospettirà all'inizio la stilista, sebbene poi decida di tornare a vivere insieme al ragazzo. La Spectra, infatti, si convincerà del fatto che lo Spencer non sappia la verità sul suo stato di salute. Tuttavia la donna comincerà a sospettare che Katie abbia tradito il suo segreto.

Carter potrebbe baciare Zoe, Vinny affronta Thomas

Nel frattempo Carter si recherà alla Forrester Creations, dove rimarrà di sasso quando scoprirà che Zoe si è fidanzata ufficialmente con Thomas. A tal proposito, il socio di Bill dimostrerà un vero e proprio interesse nei confronti della Buckingham, tanto che potrebbe arrivare a baciarla. Vinny, invece, avrà un duro faccia a faccia con il figlio di Ridge.

Qui il ragazzo lo accuserà di aver usato suo figlio per riconquistare Hope. Inoltre rimarrà senza parole, quando capirà che il suo amico ha deciso di convolare a giuste nozze il più presto possibile. Una decisione presa con l'unico di scopo di riallacciare i rapporti con la Logan.

Beautiful spoiler americani: Steffy scopre le intenzioni del fratello

Gli spoiler americani di Beautiful, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che la conversazione di Vinny e Thomas verrà ascoltata da Steffy, la quale capirà che suo fratello non è per niente cambiato.

Infatti apprenderà che il ragazzo sta usando Zoe per riconquistare Hope. Per questo motivo, la Forrester deciderà di affrontare il congiunto dopo aver capito le sue vere intenzioni. In particolare, la Forrester sosterrà che la sua ossessione per la Logan sta facendo soffrire Douglas, tanto da avvertirlo che il suo piano potrebbe avere drammatiche conseguenze.

Hope discute con il giovane Forrester, Ridge trascura Shauna

Non sarà solo Steffy ad avercela con Thomas, in quanto Hope accuserà quest'ultimo di aver ferito suo figlio, quando ha deciso di spostare la data delle nozze con Zoe. Il giovane Forrester, a questo punto, le suggerirà di non intralciare i suoi piani, in quanto ha deciso di rifarsi una vita dopo il suo rifiuto di tornare insieme.

In seguito la Logan si recherà da Liam per chiedergli un consiglio. Shauna, nel frattempo, capirà che Ridge si sta allontanando sempre di più da lei. L'uomo, infatti, comincerà a trascurare la donna per tentare di ricucire le nozze con Brooke. Infine la rete di bugie di Thomas avrà le ore contate, grazie all'intromissione di Steffy e Vinny.